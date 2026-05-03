Du lịch nhiều địa phương khởi sắc khi đạt doanh thu từ 500 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài 4 ngày tạo điều kiện cho người dân lên kế hoạch cho các chuyến du lịch dài ngày. Nhờ đó, nhiều địa phương có danh lam thắng cảnh đẹp cùng nhiều hoạt động hấp dẫn đã đạt doanh thu từ 500 tỷ đồng trở lên, khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

*Quảng Ninh là địa phương có thống kê doanh thu du lịch “khủng” nhất cả nước đến thời điểm cuối ngày 2-5 với khoảng 2.500 tỷ đồng.

Cụ thể, từ ngày 30-4 đến ngày 2-5, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 810.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 782.300 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 27.700 lượt; khách lưu trú ước đạt 330.000 lượt.

Du khách trải nghiệm tại các bãi tắm trên đảo Cô Tô. Ảnh nguồn Báo Nhân Dân

Một số khu, điểm du lịch và địa phương có lượng khách tăng mạnh như: Vịnh Hạ Long đạt 56.480 lượt; Công viên Sun World Hạ Long đạt 47.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đạt 20.510 lượt; Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đạt 18.100 lượt; Khu di tích Nhà Trần đạt 5.775 lượt; Khu di tích Bạch Đằng đạt 10.230 lượt; xã Cái Chiên đạt 3.580 lượt; đặc khu Cô Tô đạt 19.620 lượt; đặc khu Vân Đồn đạt 82.000 lượt; phường Uông Bí đạt 29.300 lượt.

*Dịp nghỉ lễ năm nay, ngành du lịch Lào Cai cũng đã ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Theo thống kê, trong dịp nghỉ lễ này tổng lượng khách du lịch đến địa bàn tỉnh Lào Cai đạt 540.000 lượt, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước (đạt 477.335 lượt). Trong đó, khách du lịch nội địa chiếm ưu thế với 512.000 lượt, khách quốc tế cũng ghi nhận con số tích cực với 28.000 lượt.

Sự gia tăng về lượng khách đã kéo theo mức tăng trưởng tỷ lệ thuận về doanh thu. Tổng thu từ khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ ước đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ (1.086 tỷ đồng).

Lũy kế đến hết kỳ nghỉ lễ 30-4 tức hết ngày 3-5, tổng lượng khách đến Lào Cai ước đạt 5.414.000 lượt, hoàn thành 48% kế hoạch của cả năm (mục tiêu 11.280.000 lượt). Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đã chạm mốc 759.000 lượt.

Tổng thu từ khách du lịch luỹ kế ước đạt 20.200 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch giao trong năm (mục tiêu 51.100 tỷ đồng).

Thời tiết nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 cũng khiến nhiều địa phương có bờ biển đẹp thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Phương Vi

*Còn theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ tăng mạnh với khoảng 650.000 lượt khách, doanh thu khoảng 766 tỷ đồng.

*Tỉnh Quảng Ngãi cũng là điểm sáng trong bức tranh du lịch trong 2 kỳ nghỉ lễ gần kề khi có doanh thu du lịch đạt hơn 530 tỷ đồng.

Với các hoạt động phong phú, đa dạng kết hợp với việc xây dựng và khai thác các tour du lịch nội tỉnh kết nối các điểm đến nổi bật của tỉnh như Măng Đen, Lý Sơn, Sa Huỳnh, các làng du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, miền núi gắn với văn hóa các đồng bào dân tộc thiểu số nên trong 7 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, Quảng Ngãi đón khoảng 720.000 lượt khách, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 8.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 418.000 lượt, công suất sử dụng phòng trung bình trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70%. Một số địa phương du lịch trọng điểm như Lý Sơn, Măng Đen đạt 90%-95%, phường Kon Tum nhiều cơ sở ghi nhận công suất phòng đạt trên 90%. Doanh thu ước đạt 532 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

*Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, ngành du lịch Tây Ninh ghi nhận lượng khách tăng mạnh, với hơn 300.000 lượt đến tham quan tại Núi Bà Đen và các điểm du lịch lân cận.