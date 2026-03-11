Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

TP. Hồ Chí Minh nằm trong danh sách điểm đến có chi phí rẻ đối với du khách Mỹ

G.B (Theo nongnghiepmoitruong.vn, thanhnien.vn)

(GLO)- Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện Việt Nam trong danh sách điểm đến có chi phí rẻ ở châu Á đối với du khách Mỹ.

Giá cả phải chăng là yếu tố quyết định khi lên kế hoạch du lịch đối với hầu hết du khách.

du-lich-thanh-pho-ho-chi-minh.jpg
Đối với du khách Mỹ, TP. Hồ Chí Minh là điểm đến có chi phí rẻ, nổi tiếng với cuộc sống về đêm và ẩm thực đường phố. Ảnh: Internet

Ở châu Á, ngoài Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), du khách Mỹ còn biết đến TP. Hồ Chí Minh là điểm đến có chi phí rẻ, nổi tiếng với cuộc sống về đêm và ẩm thực đường phố.

Theo dữ liệu mới từ công cụ tìm kiếm du lịch hàng đầu thế giới Expedia, danh sách 10 thành phố quốc tế giá cả phải chăng hàng đầu của du khách Mỹ trong năm 2026: Salvador, Brazil; Guadalajara, Mexico; Bogotá, Colombia; Mérida, Mexico; TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; São Paulo, Brazil; Bangkok, Thái Lan; Edmonton, Canada; Kuala Lumpur, Malaysia; và Santo Domingo, Cộng hòa Dominica.

Trước đó, theo bảng xếp hạng thường niên của InterNations - nền tảng chuyên khảo sát cộng đồng người nước ngoài toàn cầu - Việt Nam đứng đầu thế giới về chi phí sinh hoạt thấp trong 5 năm liên tiếp, trở thành điểm đến hấp dẫn với người nước ngoài, du khách châu Âu.

InterNations đánh giá giá cả hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam ở mức đặc biệt cạnh tranh, từ ăn uống, lưu trú đến giao thông và hoạt động du lịch. Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy 89% người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam hài lòng với mức chi tiêu hàng ngày; 87% nhận định thu nhập của họ đủ để “sống rất thoải mái”.

