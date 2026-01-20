Những "đại sứ" quảng bá văn hóa, lịch sử và con người Gia Lai

(GLO)- Trong hành trình khám phá một vùng đất, ấn tượng đọng lại trong du khách không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên hay di tích, mà còn được khắc họa đậm nét qua hình ảnh hướng dẫn viên du lịch - người được ví như đại sứ quảng bá văn hóa, lịch sử và con người xứ sở.

Trong mỗi chuyến đi, hướng dẫn viên du lịch (HDV) không đơn thuần là người cung cấp thông tin, mà còn là cầu nối sống động giữa du khách với chiều sâu văn hóa, lịch sử địa phương.

Từ cách kể chuyện, dẫn dắt không gian tham quan đến khả năng truyền tải cảm xúc của HDV, tất cả đều tác động trực tiếp đến mức độ hài lòng và ấn tượng của du khách.

Hướng dẫn viên du lịch đóng vai trò cầu nối, giúp du khách hiểu hơn về đất và người Gia Lai. Ảnh: Đoan Ngọc

Theo ông Đinh Quốc Thích - Giám đốc Công ty TNHH Thích tours (xã Tuy Phước Bắc) và cũng là HDV quốc tế, cùng một tuyến điểm nhưng mỗi HDV sẽ mang lại những trải nghiệm khác biệt.

Ông Thích cho rằng: “Một HDV giỏi phải biết kể câu chuyện của vùng đất, kết nối lịch sử với đời sống đương đại để du khách cảm nhận được hồn cốt của đất và người địa phương. Chính tư duy làm nghề chuyên nghiệp và trách nhiệm của mỗi cá nhân HDV sẽ là yếu tố quyết định để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách”.

Còn bà Hoàng Thị Thu Sen - Giám đốc Vietravel - Chi nhánh Gia Lai nhìn nhận, HDV là “mắt xích” quan trọng nhất kết nối khách hàng với doanh nghiệp.

Ngoài kiến thức chuyên môn, người làm nghề phải không ngừng tự làm giàu vốn hiểu biết về lữ hành, lưu trú và kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt để tour diễn ra nhẹ nhàng, chuyên nghiệp.

Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về nơi an nghỉ của thi sĩ Hàn Mặc Tử﻿ tại danh thắng Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Đoan Ngọc

Tại Vietravel, công tác kiểm soát chất lượng HDV được thực hiện rất khắt khe. Định kỳ 2 năm một lần, doanh nghiệp tổ chức đánh giá năng lực để xếp hạng sao cho HDV dựa trên phản hồi của khách hàng. Đây là cách để thúc đẩy mỗi HDV tự ý thức nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Giám đốc Vietravel - Chi nhánh Gia Lai chia sẻ thêm: Bên cạnh định hướng phát triển kinh doanh, Vietravel còn phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, góp phần nâng cao chất lượng HDV, thúc đẩy phát triển ngành du lịch Gia Lai nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung.

Ở góc độ người trực tiếp làm nghề, chị Trần Thị Như Thường (xã Tuy Phước Bắc) - HDV nội địa - bày tỏ: “HDV đòi hỏi luôn cập nhật, nắm bắt nhiều kiến thức lịch sử, văn hóa, nhất là trong bối cảnh thay đổi đơn vị hành chính hiện nay.

Nhưng quan trọng hơn cả là tác phong và cái tâm với nghề. Khi mình quảng bá quê hương bằng cảm xúc chân thật, du khách mới có thể cảm nhận và yêu mến vùng đất đó”.

Hướng dẫn viên du lịch chụp ảnh lưu niệm cho du khách tham quan Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn). Ảnh: Đoan Ngọc

Theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai, việc nâng cao chất lượng HDV, nhất là đội ngũ HDV quốc tế, HDV giỏi ngoại ngữ để phục vụ du khách nước ngoài được xem là nhiệm vụ ưu tiên của ngành du lịch.

“Doanh nghiệp du lịch đã chủ động đầu tư thông qua đào tạo nội bộ và các khóa tập huấn chuyên sâu. Hiệp hội cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ HDV nâng cấp chứng chỉ hành nghề và tạo điều kiện cho các chi hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả để tích lũy kinh nghiệm thực tế” - ông Trung cho biết.

Việc tổ chức nhiều sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2026 được kỳ vọng là “cú hích” cho du lịch Gia Lai. Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng và sản phẩm, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực HDV du lịch đang được chú trọng triển khai.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho hay: Năm 2025, Sở tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho HDV nội địa và HDV quốc tế. Sở cũng đã cấp 666 thẻ HDV, trong đó có 100 thẻ HDV quốc tế, 563 thẻ HDV nội địa và 3 thẻ HDV tại điểm du lịch.

“Sở sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và tăng cường quản lý HDV trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đang xây dựng các chính sách hỗ trợ đào tạo chuyên sâu cho HDV nội địa và phát triển đội ngũ HDV quốc tế. Mục tiêu là xây dựng một đội ngũ HDV chuyên nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của du lịch tỉnh nhà” - bà Chung nhấn mạnh.