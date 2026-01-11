Cơ hội vàng cho du lịch

(GLO)- Tỉnh Gia Lai có không gian phát triển du lịch rộng mở, là nơi đại ngàn kết nối với biển xanh trong một chỉnh thể thống nhất.

Việc tỉnh đăng cai và phối hợp tổ chức các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026 được xem là “cú hích” quan trọng nhằm định vị thương hiệu du lịch Gia Lai phát triển theo hướng bền vững.

Những ngày đầu năm, không khí “chạy đà” vào mùa du lịch đã bắt đầu lan tỏa trên phố biển Quy Nhơn và phố núi Pleiku. Nhiều doanh nghiệp du lịch trong tỉnh đã chủ động chuẩn bị sản phẩm, chỉnh trang cơ sở vật chất, xây dựng tour tuyến mới, sẵn sàng đón khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hướng đến chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026.

Di tích tháp Đôi - điểm đến thu hút du khách khi đến phố biển Quy Nhơn. Ảnh: Đoan Ngọc

Một trong những lợi thế rõ nét nhất của tỉnh là việc sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng: Biển đảo, đầm phá; núi lửa; Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; di sản Champa; di sản phong trào nông dân Tây Sơn; điểm đến khám phá khoa học... để hình thành các tour tuyến du lịch liên hoàn “từ biển xanh đến đại ngàn”, tạo sản phẩm đa dạng phục vụ nhu cầu du khách.

Tuyến du lịch liên hoàn “từ biển xanh đến đại ngàn” ở Gia Lai tạo sản phẩm đa dạng phục vụ nhu cầu du khách. Ảnh: Đoan Ngọc

Theo bà Đặng Thị Ngọc Trang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Trung Anh (phường Quy Nhơn), trước đây tour biển và tour cao nguyên đã được nhiều DN du lịch ở phía Đông tỉnh khai thác, nay có thêm điều kiện để xây dựng sản phẩm tổng hợp.

“Du khách có thể buổi sáng tham quan phố biển Quy Nhơn, ngắm bình minh trên đầm Thị Nại, đến chiều đã ở Biển Hồ, phố núi Pleiku hay ghé đến làng văn hóa Bahnar, Jrai nơi cao nguyên. Không gian du lịch liền mạch là lợi thế rất lớn để các doanh nghiệp du lịch xây dựng thêm sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ” - bà Trang chia sẻ.

Du khách tham quan Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Đoan Ngọc

Nhiều cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan trong tỉnh cũng từng bước làm mới sản phẩm theo hướng trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa. Ông Đinh Văn Xin - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hướng Dương (phường Quy Nhơn Đông) cho biết: Du khách hiện nay không chỉ quan tâm đến nơi lưu trú, ẩm thực hay điểm vui chơi, mà còn muốn được nghe những câu chuyện, trải nghiệm và sống trong không gian văn hóa bản địa.

Đặc biệt, tỉnh nhà đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách. Để đón đầu sự kiện du lịch lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, chúng tôi tiếp tục nâng cấp hạ tầng nhà hàng, homestay, chuẩn bị nhân lực biết ngoại ngữ để giao tiếp, phục vụ tốt hơn khách quốc tế.

Công ty CP Du lịch Vietravel - Chi nhánh Gia Lai cũng tập trung làm mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ, xây dựng tuyến du lịch liên kết vùng, tuyến liên hoàn “1 cung đường 2 điểm đến Quy Nhơn - Pleiku”, tour du lịch đặc trưng riêng của phố biển Quy Nhơn và phố núi Pleiku.

Bà Hoàng Thị Thu Sen - Giám đốc Công ty CP Du lịch Vietravel - Chi nhánh Gia Lai - cho biết: “Chúng tôi đang bám sát kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2026 của tỉnh để xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp theo từng sự kiện.

Cùng với đó, sẽ kết nối các thị trường trọng điểm, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng để đưa khách về Gia Lai, góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia, cũng như thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng”.

Du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của cao nguyên Gia Lai. Ảnh: Ánh Kiều

Chuỗi hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2026 được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khách nội địa và quốc tế; quảng bá hình ảnh Gia Lai trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực. Qua đó, khẳng định “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh” trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Năm Du lịch quốc gia 2026 dự kiến sẽ có hơn 150 sự kiện gồm: 21 sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức; 34 sự kiện phối hợp từ các tỉnh, thành trong nước; 100 sự kiện do tỉnh Gia Lai chủ trì. Nổi bật như: Festival cồng chiêng Tây Nguyên, Tuần lễ hoa Dã quỳ - Chư Đang Ya, đua thuyền máy F1H2O, Festival bóng đá trẻ quốc tế, đại nhạc hội quốc tế, show cà phê Gia Lai, liên hoan phim... sẽ mang đến nhiều lựa chọn đặc sắc cho du khách trong nước và ngoài nước.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2026 được triển khai từ sớm, với hoạt động xúc tiến, quảng bá tập trung làm nổi bật hình ảnh du lịch Gia Lai.

Đây cũng là cơ hội để chuẩn hóa sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai theo hướng bền vững, có bản sắc.

“Sở đã phối hợp với các địa phương, hiệp hội du lịch và doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và suốt năm diễn ra các hoạt động Năm Du lịch quốc gia” - bà Chung cho biết.