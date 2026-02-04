Vẻ đẹp mùa khô trên núi Chư Đang Ya

(GLO)- Tôi vốn là người thích lãng du, tìm đến những vùng đất mới lạ. Thế nhưng, dù đã có nhiều trải nghiệm ở vùng danh thắng Chư Đang Ya, với tôi, miền đất xinh đẹp này chưa bao giờ cũ.

Mỗi hành trình khám phá, lại cảm nhận được Chư Đang Ya đẹp ở mỗi góc độ khác nhau. Quả thật, ngọn núi này biến đổi theo mùa. Và mùa khô trên ngọn núi ấy đẹp một vẻ đẹp miên man, trầm lắng mà cuốn hút lạ kỳ.

Cảnh sắc núi đồi mênh mang của Chư Đang Ya níu chân lữ khách.

Những ngày cuối năm, nắng cao nguyên óng ả như mật, trời trong veo và gió thổi se sắt lạnh. Trong một chuyến đi không hẹn trước, tôi tìm về miền núi non trùng điệp. Con đường quen dẫn lối vào làng Ia Gri, nằm dưới chân núi Chư Đang Ya huyền hoặc, vẫn yên bình và nên thơ đến lạ.

Bầu trời hôm ấy xanh biêng biếc, cao vời vợi. Tôi thong thả dạo bước, ngắm nhìn vạn vật, bắt gặp đâu đó vài bông dã quỳ muộn màng vẫn kiêu hãnh vươn mình khoe sắc, len lỏi giữa những vạt cây chỉ còn trơ lại cùi hoa cuối mùa.

Những cùi hoa dã quỳ cuối mùa tô điểm cho cảnh sắc Chư Đang Ya thêm phần huyền hoặc.

Đứng dưới chân núi nhìn lên phía xa, cảnh vật bên trên thôi thúc tôi tìm đường lên đỉnh núi. Nhờ sự giúp đỡ của người dân mưu sinh bằng nghề chở khách bằng xe máy, tôi trải nghiệm một đoạn đường đầu tiên, rồi tiếp tục tự mình leo núi, khám phá Chư Đang Ya giữa mùa khô cao nguyên lộng gió.

Chư Đang Ya mùa này được phủ kín bởi những triền cỏ đuôi chồn ngả vàng úa, trải dài ngút tầm mắt. Loài cỏ dại ưa nắng, xào xạc trong gió, trở thành dấu hiệu đặc trưng của mùa khô, vẽ nên một khung cảnh hoang sơ mà vẫn vô cùng lãng mạn.

Những gốc cây nằm chon von trên triền dốc là điểm tựa cho du khách mỗi khi leo núi.

Hai bên con đường dẫn lên đỉnh núi, muôn sắc cỏ đuôi chồn lung linh dưới nắng. Trên những triền đồi cao, từng vạt cỏ ngả nghiêng theo gió, từng bụi cỏ vươn mình, đong đưa, dập dìu như một bản tình ca giữa núi rừng, khiến bức tranh giao mùa thêm phần huyền hoặc. Có những đoạn đường, sắc tím phơn phớt hồng của vài loài hoa dại còn sót lại, lặng lẽ theo từng bước chân tôi lên đỉnh núi.

Giữa những cơn gió thông thốc, tôi men theo con đường mòn phủ dày đất đỏ để leo lên cao. Không vội vã, tôi thảnh thơi tận hưởng không gian thiên nhiên rộng mở, vừa đi vừa thưởng ngoạn cảnh núi đồi mê hoặc. Dưới chân là những bụi dong riềng còn sót lại, trở thành điểm tựa để tôi bám vào. Tôi dừng chân, chậm rãi ngắm nhìn từng vạt cỏ đuôi chồn đã ngả vàng, nâu khô, xào xạc trong tiết trời hanh hao, vẽ nên sắc thái khô cằn mà đầy thi vị cho núi đồi. Những đồng cỏ cứ thế lan xa, bất tận đến vô cùng.

Trên đỉnh Chư Đang Ya nhìn về phía xa là bức tranh cuộc sống thanh bình dưới chân núi.

Đứng trên vành miệng núi lửa đã ngủ yên, tôi phóng tầm mắt xuống lòng chảo rộng lớn, nơi thấp thoáng bóng dáng người dân đang hăng say lao động, tạo nên một bức tranh đồng quê thanh bình. Xa xa, đàn bò nhẩn nha gặm cỏ, thảnh thơi tận hưởng lộc trời. Trên ngọn núi lửa ấy, thiên nhiên đã ưu đãi thổ nhưỡng và khí hậu, nuôi dưỡng cây cối xanh tươi, gắn bó và chở che cho bao thế hệ người dân quần tụ bên núi từ bao đời.

Trên hành trình ấy, tôi gặp vài du khách cũng đang lặng lẽ chiêm nghiệm vẻ đẹp núi đồi. Sau chặng leo, họ dừng chân, tựa mình bên một thân cây chon von ven đường. Chúng tôi cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của một chặng đường đã đi qua. Giữa không gian bao la, cái lạnh len lỏi qua từng kẽ tay, khẽ làm lòng người se sắt. Những đợt gió ùa về, thổi bay mọi ưu phiền, cuốn theo cả những mệt nhoài về phía thung xa.

Khung cảnh núi Chư Đang Ya mùa khô đẹp đến nao lòng.

Từ trên cao nhìn xuống thung lũng, những mái nhà thấp thoáng, ruộng đồng quanh co, cây xanh bao phủ không gian, tất cả ôm ấp lấy núi đồi, tạo nên một bức tranh yên ả giữa thiên nhiên hùng vĩ. Khi nắng trưa ánh lên sắc vàng ngọt ngào như mật, chúng tôi quay xuống núi. Trời lúc này trong xanh hơn, gió lao xao bên tai, luồn nhẹ qua khe áo. Giữa mênh mang núi đồi, tôi chợt nhận ra con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn.

Ai đã từng đến, dù chỉ một lần ghé thăm, hẳn cũng sẽ luyến lưu miền đất xinh đẹp ấy - nơi cảnh sắc và con người giao hòa, đồng điệu, để rồi khi rời xa, lòng vẫn mãi vấn vương.