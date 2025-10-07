(GLO)- Đầu tháng 10, khi những cơn gió lạnh chạm vào miền cao nguyên, Chư Đang Ya - top 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới lại khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ.

Chư Đang Ya - top 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới

Ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, hành trình chinh phục đỉnh Chư Đang Ya chỉ dài hơn 1,5 km nhưng đủ để du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của ngọn núi lửa đã tắt hàng triệu năm.

Miệng núi lửa như lòng chảo khổng lồ

Bức tranh thiên nhiên thay đổi theo từng mùa vụ tạo sức hút riêng cho thắng cảnh triệu năm

Khoai mật và dong riềng là 2 loại cây trồng chủ yếu trên núi tạo nên bức tranh thiên nhiên đa sắc cho núi lửa

Núi đồi khoác một màu xanh non sau mùa mưa dài

Một cây cô đơn trên đường lên đỉnh Chư Đang Ya, từ đây có thể ngắm trọn một trong 3 miệng núi lửa

Trên sườn núi hay bên dưới những miệng phễu khổng lồ là những luống khoai mật, dong riềng xen lẫn trong sắc xanh của cỏ cây tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động, đổi thay theo từng mùa vụ.

Khi những cơn gió lạnh chạm vào miền cao nguyên cũng là mùa đẹp nhất trong năm để chinh phục các ngọn núi

Đỉnh Chư Đang Ya - vị trí cắm cờ đỏ - có độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển

"Sống khủng long" trên đỉnh Chư Đang Ya

Tháng 11, nơi đây lại rực rỡ sắc vàng của hoa dã quỳ cùng Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, mang đậm bản sắc văn hóa người địa phương.

Chư Đang Ya cách trung tâm Pleiku khoảng 30km về hướng Đông Bắc. Nhiều du khách còn kết hợp khám phá núi lửa cùng phế tích nhà thờ cổ H’Bâu cách đó 3km.

Đến Chư Đang Ya mùa này không chỉ săn được những bức ảnh kỳ vĩ của thiên nhiên mà tâm trí cũng được nghỉ ngơi và xuống núi với những cảm xúc bình an và đầy biết ơn.