Du lịch

Du lịch

Infographic Chiêm ngưỡng Chư Đang Ya – top 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
BI LY

(GLO)- Đầu tháng 10, khi những cơn gió lạnh chạm vào miền cao nguyên, Chư Đang Ya - top 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới lại khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ.

dji-20251005160801-0014-d.jpg
Chư Đang Ya - top 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới

Ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, hành trình chinh phục đỉnh Chư Đang Ya chỉ dài hơn 1,5 km nhưng đủ để du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của ngọn núi lửa đã tắt hàng triệu năm.

2-jpg.jpg
Miệng núi lửa như lòng chảo khổng lồ
img-2377.jpg
Bức tranh thiên nhiên thay đổi theo từng mùa vụ tạo sức hút riêng cho thắng cảnh triệu năm
img-2366-2.jpg
Khoai mật và dong riềng là 2 loại cây trồng chủ yếu trên núi tạo nên bức tranh thiên nhiên đa sắc cho núi lửa
dscf5023.jpg
Núi đồi khoác một màu xanh non sau mùa mưa dài
dscf5019-2.jpg
Một cây cô đơn trên đường lên đỉnh Chư Đang Ya, từ đây có thể ngắm trọn một trong 3 miệng núi lửa

Trên sườn núi hay bên dưới những miệng phễu khổng lồ là những luống khoai mật, dong riềng xen lẫn trong sắc xanh của cỏ cây tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động, đổi thay theo từng mùa vụ.

img-2357-2.jpg
Khi những cơn gió lạnh chạm vào miền cao nguyên cũng là mùa đẹp nhất trong năm để chinh phục các ngọn núi
img-2353-2.jpg
Đỉnh Chư Đang Ya - vị trí cắm cờ đỏ - có độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển
3.jpg
4-d.jpg
"Sống khủng long" trên đỉnh Chư Đang Ya

Tháng 11, nơi đây lại rực rỡ sắc vàng của hoa dã quỳ cùng Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, mang đậm bản sắc văn hóa người địa phương.

Chư Đang Ya cách trung tâm Pleiku khoảng 30km về hướng Đông Bắc. Nhiều du khách còn kết hợp khám phá núi lửa cùng phế tích nhà thờ cổ H’Bâu cách đó 3km.

Đến Chư Đang Ya mùa này không chỉ săn được những bức ảnh kỳ vĩ của thiên nhiên mà tâm trí cũng được nghỉ ngơi và xuống núi với những cảm xúc bình an và đầy biết ơn.

Vẻ đẹp hùng vĩ của núi lửa Chư Đang Ya. Thực hiện: Bi Ly-Hoàng Ngọc
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Hành trang lữ hành

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa thông tin đến độc giả về Top 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị có 2 điểm đến là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc.

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Ẩm thực

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Thực khách thưởng thức mâm cơm Jrai tại nhà hàng Dăm San (phường Diên Hồng). Ảnh: Minh Châu

Ðưa "bếp rẫy" về phố thị

Ẩm thực

(GLO)- Tại một số nhà hàng của phố núi Pleiku, những “mẹt cơm đồng bào” không chỉ mang hương vị buôn làng mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới, đậm đà bản sắc. Đó cũng chính là hành trình đưa "bếp rẫy" về phố thị. 

Mùa hoa tím giữa biển mây

Mùa hoa tím giữa biển mây

Hành trang lữ hành

Nếu muốn tìm nơi vừa có hoa, vừa có mây, vừa lãng mạn, vừa thử thách để nhớ mãi, một chuyến chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù (xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai) sẽ làm hài lòng những tâm hồn ưa xê dịch.

Theo dấu những mùa hoa

Theo dấu những mùa hoa

Du lịch

(GLO)- Không chỉ khám phá cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ vào thời điểm hoa nở rộ tại các điểm đến khác nhau, du lịch theo mùa hoa còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, những khoảnh khắc đẹp cùng series ảnh ấn tượng.

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

Ẩm thực

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Hành trang lữ hành

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Ẩm thực

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Ẩm thực

Gần xã Hương Sơn có khu vực hồ Quan Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức cũ), nổi tiếng với món gỏi cá mè. Sự khác biệt của món gỏi cá ở đây đã tạo nên nét ẩm thực rất riêng, độc đáo, trở thành điểm dừng chân để du khách thưởng thức món ngon trong hành trình tham quan danh thắng Hương Sơn (chùa Hương).