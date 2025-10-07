Ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, hành trình chinh phục đỉnh Chư Đang Ya chỉ dài hơn 1,5 km nhưng đủ để du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của ngọn núi lửa đã tắt hàng triệu năm.
Trên sườn núi hay bên dưới những miệng phễu khổng lồ là những luống khoai mật, dong riềng xen lẫn trong sắc xanh của cỏ cây tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động, đổi thay theo từng mùa vụ.
Tháng 11, nơi đây lại rực rỡ sắc vàng của hoa dã quỳ cùng Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, mang đậm bản sắc văn hóa người địa phương.
Chư Đang Ya cách trung tâm Pleiku khoảng 30km về hướng Đông Bắc. Nhiều du khách còn kết hợp khám phá núi lửa cùng phế tích nhà thờ cổ H’Bâu cách đó 3km.
Đến Chư Đang Ya mùa này không chỉ săn được những bức ảnh kỳ vĩ của thiên nhiên mà tâm trí cũng được nghỉ ngơi và xuống núi với những cảm xúc bình an và đầy biết ơn.