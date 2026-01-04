Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai thuộc top 10 tỉnh, thành có doanh thu du lịch cao nhất cả nước

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Năm 2025, Gia Lai nằm trong top 10 địa phương có doanh thu du lịch và lượng khách cao nhất cả nước với 12,4 triệu lượt, doanh thu 29.000 tỷ đồng.

du-lich-quy-nhon.jpg
Tỉnh Gia Lai có nhiều bứt phá trong du lịch năm 2025. Ảnh: Dũng Nhân

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 địa phương có doanh thu du lịch và lượng khách cao nhất cả nước, lần lượt là 53,3 triệu lượt, 260.000 tỷ đồng và 33,7 triệu lượt, 134.500 tỷ đồng.

Bất ngờ nhất là tỉnh An Giang khi đứng vị trí thứ 3 với 24 triệu lượt khách, doanh thu 68.000 tỷ đồng. Tiếp theo là Quảng Ninh, Lâm Đồng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Khánh Hòa và Gia Lai.

du-lich-viet-nam.jpg
Du lịch Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục trong năm 2025. Ảnh: P.V

Năm 2025, cả nước đón khoảng 22 triệu lượt khách quốc tế, khách nội địa khoảng 140 triệu lượt, tổng thu từ du lịch vượt 1 triệu tỉ đồng.

Bên cạnh kết quả tăng trưởng, ngành du lịch ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về thể chế, chính sách visa, thị trường và sản phẩm; hạ tầng được đầu tư đồng bộ, chuyển đổi số từng bước được thúc đẩy, nguồn nhân lực dần phục hồi.

