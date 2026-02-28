Du lịch Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo đột phá

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chọn du lịch là lĩnh vực ưu tiên tạo đột phá.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS); xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2025 - 2030 với lộ trình cụ thể.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh: “CĐS không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là đổi mới toàn diện phương thức quản lý, điều hành và phục vụ. Đối với du lịch, đây là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh Gia Lai hiện đại, chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa”.

Phát triển du lịch trên nền tảng số

Xác định du lịch là lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, đồng bộ. Đến nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã số hóa và tạo 60 mã QR ở các điểm di tích, du lịch để phục vụ du khách.

Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thực hiện số hóa tại di tích Đền thờ Nguyễn Trung Trực. Ảnh: T.Lợi

Cổng thông tin du lịch tỉnh được nâng cấp, tích hợp bản đồ số, VR360 và cơ sở dữ liệu ngành du lịch; hiện cập nhật 685 dữ liệu hướng dẫn viên cũng như các cơ sở lưu trú, DN lữ hành; các cơ sở ăn uống, mua sắm… Các giá trị văn hóa đặc trưng cũng được số hóa, xây dựng bản đồ số 175 võ đường, CLB; tích hợp nhiều video giới thiệu võ cổ truyền Bình Định và các bài quyền, binh khí, đối luyện.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, việc hợp nhất, chuẩn hóa các nền tảng số nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông. “CĐS trong du lịch phải lấy du khách và DN làm trung tâm. Các nền tảng số vừa cung cấp thông tin, vừa nâng cao trải nghiệm, tạo thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ; đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý có dữ liệu chính xác để hoạch định chính sách” - bà Chung cho biết.

Tại các địa phương, việc ứng dụng mã QR và thuyết minh ảo đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, xã Tuy Phước Bắc đã triển khai mã QR tại di tích chùa Bà Nước Mặn, giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin lịch sử, hiện vật ngay tại điểm tham quan.

Ông Đoàn Văn Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc - cho hay: “Việc ứng dụng mã QR và thuyết minh ảo không chỉ nâng cao trải nghiệm cho du khách mà còn góp phần quảng bá di tích rộng rãi hơn, nhất là đối với giới trẻ. Nhờ đó, các điểm di tích ở khu vực nông thôn được biết đến nhiều hơn, lượng khách tham quan tăng rõ rệt”.

Số hóa di sản - nền tảng cho du lịch văn hóa

Cùng với phát triển du lịch, công tác số hóa di sản, bảo tàng được đẩy mạnh, tạo nền tảng cho phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Du khách quét mã QR để nghe thuyết minh về lịch sử, kiến trúc và giá trị văn hóa của di tích tháp Đôi. Ảnh: N.Nhuận

Bảo tàng tỉnh đã số hóa, cập nhật 1.089 tư liệu, hiện vật lên hệ thống dữ liệu; 100 di tích được đưa vào hệ thống quản lý chuyên ngành của Cục Di sản văn hóa. Tại Bảo tàng Pleiku, 1.182 phiếu với hơn 2.000/10.964 hiện vật đã được nhập vào phần mềm quản lý; 168 hiện vật thể khối được quét 3D phục vụ trưng bày, nghiên cứu và quảng bá trực tuyến. Cùng với đó, 80% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập có giá trị đặc biệt tại Thư viện tỉnh đã được số hóa, quản lý trên phần mềm Thư viện số.

Ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh - thông tin: “CĐS giúp công tác quản lý hiện vật khoa học, chính xác hơn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Khi di sản được số hóa, du khách có thể tìm hiểu trước khi tham quan, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và góp phần phát huy giá trị di sản trong đời sống hiện đại”.

Với quyết tâm chính trị cao, triển khai đồng bộ và định hướng lấy du khách làm trung tâm, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang từng bước xây dựng nền du lịch thông minh, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ và năng lực cạnh tranh. Việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh địa phương mà còn là cơ hội kiểm chứng hiệu quả CĐS, khẳng định vị thế và tạo sức bật mới cho du lịch Gia Lai trong kỷ nguyên số.