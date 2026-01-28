Hà Nội là 1 trong 20 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á

(GLO)- Tạp chí Mỹ U.S. News & World Report vừa bình chọn 20 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á, trong đó Hà Nội xếp thứ 8.

Theo tạp chí News & World Report, Hà Nội là lựa chọn phù hợp với những du khách lần đầu đến Việt Nam, nhờ sự giao thoa giữa nhịp sống sôi động và không gian hồ nước yên bình.

Hồ Gươm là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Hà Nội. Ảnh: Phương Vi

Thủ đô Việt Nam mang đến trải nghiệm trọn vẹn về lịch sử, văn hóa, mua sắm, ẩm thực và cảnh quan. Hành trình khám phá có thể bắt đầu bằng một ly cà phê trứng, dạo quanh khu phố cổ với những con phố nhỏ đầy sắc màu, sau đó thưởng thức ẩm thực đường phố.

Về tham quan, du khách có nhiều lựa chọn từ bảo tàng, đền chùa, khu phố cổ đến các khu chợ truyền thống. Hai điểm đến được gợi ý cho những người yêu lịch sử là Văn Miếu - Quốc Tử Giám và lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, thành phố Hà Nội sẽ chính thức khởi động mùa du lịch năm 2026 bằng chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026", diễn ra từ ngày 30-1 đến 1-2-2026 tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Đây là sự kiện mở màn có ý nghĩa đặc biệt, triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của thành phố về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026 – Gia Lai.

Với chủ đề "Get on Hanoi 2026 – Hành trình tươi xanh", sự kiện thể hiện định hướng phát triển du lịch Thủ đô gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ di sản văn hóa và phát triển bền vững.

Điểm nhấn của chương trình là lễ khai mạc và nghi thức kích hoạt Get on Hanoi 2026, gắn với công bố hơn 80 sản phẩm du lịch Hà Nội tiêu biểu năm 2026 và trao quyết định công nhận ba điểm du lịch mới gồm: Vườn Thực vật Hà Nội, làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng và điểm du lịch Thụy Lâm (Đông Anh).