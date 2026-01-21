TP. Hồ Chí Minh, Huế và tỉnh Quảng Ninh được vinh danh tại HOTLIST Travellive Editor’s Pick 2025

(GLO)- HOTLIST Travellive Editor’s Pick 2025 của Travellive Media Group đã vinh danh 3 địa phương có nhiều đóng góp cho phát triển du lịch của Việt Nam gồm TP. Hồ Chí Minh, Huế và tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, riêng thành phố Huế được trao danh hiệu “Điểm đến trong nước của năm”, ghi dấu ấn đặc biệt trong hạng mục Destination. Huế được ghi nhận cho quá trình nỗ lực trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, phát triển theo hướng xanh, bền vững và có chiều sâu trải nghiệm.

Huế được ghi nhận cho quá trình nỗ lực trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc. Ảnh: Phương Vi

Trong năm 2025, ngành Du lịch TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định sự bứt phá mạnh mẽ, toàn diện, trở thành ngọn cờ tiên phong của du lịch cả nước, nhất là các sự kiện mang tính quốc tế. Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong 11 tháng của năm 2025, tổng lượt khách quốc tế đến thành phố đạt gần 7,4 triệu lượt, khách nội địa đạt gần 37,3 triệu lượt và tổng thu du lịch đạt gần 234.000 tỷ đồng. Với hàng loạt sự kiện, chuỗi hoạt động văn hóa phong phú đa dạng cuối năm 2025 và chào đón năm mới 2026, thành phố dự kiến đã đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra.

Du lịch văn hóa-lịch sử là một trong những thế mạnh của ngành Du lịch TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vi

Chỉ riêng 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (1-1 đến 4-1-2026), TP. Hồ Chí Minh ước đón khoảng 1,24 triệu lượt khách tham quan, trong đó 75.726 lượt khách quốc tế. Công suất phòng lưu trú đạt khoảng 75%, tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng, tạo đà tích cực cho hoạt động du lịch năm 2026.

Đối với Quảng Ninh, bước sang năm 2026 với mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 65.000 tỷ đồng, Quảng Ninh hướng tới trở thành điểm đến quốc tế hiện đại, đẳng cấp, thông minh và giàu bản sắc.

Bắt đầu từ năm 2022, HOTLIST Travellive Editor’s Pick đến nay đã trở thành một “thước đo mềm” có uy tín trong cộng đồng du lịch, dịch vụ và khách sạn.