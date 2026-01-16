Lào được bình chọn là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới năm 2026

(GLO)- Ấn phẩm chuyên sâu về du lịch toàn cầu TravelPulse vừa bình chọn Lào là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới năm 2026.

TravelPulse bình chọn Lào là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới năm 2026. Ảnh: vietsensetravel.com

Kết quả bình chọn trên của Hội đồng gồm các chuyên gia và nhà tư vấn du lịch quốc tế không dựa trên xu hướng mạng xã hội hay ý kiến của những “người có ảnh hưởng”, mà xuất phát từ khảo sát chuyên sâu của các nhà tư vấn du lịch chuyên nghiệp và các chuyên gia trong ngành, những người có nhiều năm kinh nghiệm đánh giá chất lượng dịch vụ và các xu hướng phát triển mới của du lịch toàn cầu.

Việc được tờ TravelPulse, cũng như những người am hiểu về du lịch trên thế giới công nhận điểm đến du lịch hàng đầu thế giới năm 2026 đã góp phần khẳng định Lào là điểm đến đầy hứa hẹn và triển vọng trong tương lai. Đồng thời, mở ra cơ hội, tạo đà để quốc gia này phát triển du lịch bền vững, qua đó mang lại lợi ích kinh tế thiết thực về cho người dân ở mọi tầng lớp.

Các quốc gia như: Ai Cập, Jamaica, Bồ Đào Nha, Mexico, Belize và Panama cũng được gọi tên trong danh sách những điểm đến hàng đầu dành cho du khách trong năm 2026 của TravelPulse.

Theo ông Duncan Greenfield-Turk-Nhà sáng lập Công ty Global Travel Moments: Lào là một trong những bí mật được giữ kín nhất của Đông Nam Á.

"Năm 2026 sẽ là thời điểm Lào bắt đầu thu hút những du khách sành điệu, nhờ khả năng kết nối khu vực thuận tiện hơn cùng hệ thống khách sạn sang trọng đẳng cấp thế giới nhưng vẫn giữ được không gian yên tĩnh”-ông Duncan Greenfield-Turk chia sẻ.

Theo các chuyên gia du lịch, những yếu tố giúp Lào nổi bật bao gồm vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với dòng sông Mekong hùng vĩ và cảnh quan núi non tráng lệ; di sản văn hóa đa dạng, thể hiện qua kiến trúc thuộc địa Pháp độc đáo và hệ thống chùa chiền Phật giáo phong phú.

Du khách khi đến Lào được trải nghiệm du lịch chân thực, không chịu áp lực quá tải, cảm nhận kỳ quan thiên nhiên, di sản văn hóa đặc sắc giữa không gian tĩnh tại. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng của Lào ngày càng được cải thiện với khả năng kết nối tốt hơn trong khu vực, cùng hệ thống lưu trú đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn tôn trọng và gìn giữ bản sắc địa phương.