Đây là một trong những giải thưởng uy tín nhất khu vực nhằm tôn vinh các điểm đến du lịch sinh thái bền vững, ghi dấu Việt Nam trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế.

Vườn quốc gia Cát Tiên được tặng 4 giải thưởng danh giá về du lịch sinh thái.

﻿Ảnh: Internet

Theo đó, Vườn Quốc gia Cát Tiên giành chiến thắng ở hạng mục Bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là giải thưởng cao nhất cho những nỗ lực không ngừng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các hệ sinh thái rừng nhiệt đới đặc trưng, nơi trú ngụ của hàng trăm loài quý hiếm.

Ban tổ chức giải thưởng đánh giá cao cách Cát Tiên quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái có trách nhiệm, thân thiện và tôn trọng thiên nhiên-nơi du khách không chỉ đến để khám phá, mà còn để thấu hiểu và yêu hơn giá trị của rừng. Vườn cũng được vinh danh ở hạng mục Quảng bá du lịch sinh thái.

Tiếp theo, Vườn Quốc gia Cát Tiên được vinh danh ở hạng mục Quản trị điểm đến nhờ mô hình quản trị điểm đến bền vững, với sự phối hợp hài hòa giữa cơ quan quản lý, cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái.

Giải thưởng thứ 4 ở hạng mục cộng đồng, nhằm ghi nhận sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương, cùng chung tay gìn giữ và lan tỏa tinh thần sống hài hòa với thiên nhiên.

4 giải thưởng danh giá trên không chỉ là niềm tự hào của Vườn quốc gia Cát Tiên, mà còn là dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế-minh chứng cho cam kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, vì tương lai xanh và bền vững.

Cây Tung ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Bình Đặng/TPO

Vườn quốc gia Cát Tiên ghi nhận 1.729 động vật, 1.655 thực vật bậc cao, trong đó hơn 100 động thực vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam cần được bảo tồn. Cát Tiên còn được mệnh danh là “ngôi nhà của muôn thú” với 96 loài thú, 94 loài bò sát, 903 côn trùng. Nơi đây cũng có hệ thực vật rất phong phú với 1.655 loài thân gỗ.

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích hơn 82.000 ha, trải dài trên địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. Đây là một trong những khu vực bảo tồn lớn nhất cả nước.

Với địa hình đa dạng, Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi lưu giữ, bảo tồn các giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa cảnh quan; nghiên cứu khoa học; cung ứng dịch vụ môi trường rừng và du lịch sinh thái của cả nước.

Nơi đây được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2001 và 2011, di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Đặc biệt, từ ngày 20-4-2024, Vườn quốc gia Cát Tiên được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế công nhận vào "Danh lục Xanh" toàn cầu, trở thành Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu này.

Hiện nay, Vườn quốc gia Cát Tiên cũng đang phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức, đơn vị thực hiện các dự án nghiên cứu về thực vật rừng, động vật rừng, các loài thủy sản, nấm… để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi sinh thái, phục hồi loài, làm cơ sở cho công tác theo dõi, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.