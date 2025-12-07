Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Theo thống kê của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai, bão số 13 và đợt mưa lũ ngay sau đó đã làm 97 doanh nghiệp (DN) du lịch trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, gồm: 92 cơ sở lưu trú và 5 khu/điểm du lịch.

Trong số này, có 53 DN báo cáo thiệt hại sơ bộ, còn 44 đơn vị chưa xác định giá trị thiệt hại. Ước tổng thiệt hại hơn 108 tỷ đồng, chủ yếu về hạ tầng du lịch: phòng ốc, cảnh quan, thiết bị, hệ thống điện nước, cây xanh…

Khu du lịch Kỳ Co ưu tiên sửa chữa khu nhà xiếc hải cẩu (ảnh chụp trước khi bị thiệt hại do bão). Ảnh: Đoan Ngọc

Ngay sau khi bão lũ đi qua, các DN kinh doanh du lịch đã bắt tay vào khôi phục hạ tầng để kịp đón khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tại khu du lịch Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông), mưa bão đã phá hủy nhiều hạng mục gồm: nhà hàng, khu đón khách, khu lưu trú, khu nhà xiếc hải cẩu, các tiểu cảnh check-in cùng hệ thống trang thiết bị.

Ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Tổng Giám đốc khu du lịch Kỳ Co-cho biết: Chúng tôi ưu tiên khắc phục về cây xanh, khu nhà xiếc hải cẩu, các tiểu cảnh check-in. Những khu hư hỏng nặng sẽ được sửa dần, phấn đấu đầu năm 2026 hoàn tất để đón khách.

Theo ông Tuấn, thời điểm này cũng là mùa thấp điểm du lịch biển. Du khách vẫn có thể đến tham quan khu du lịch Kỳ Co bằng đường bộ và trải nghiệm khu lưu trú trên núi-nơi đã hoàn thiện khắc phục sau bão.

Khẩn trương khắc phục hệ thống cảnh quan và hạ tầng tại Khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba. Ảnh: ĐVCC

Tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú), toàn bộ hệ thống cảnh quan, điểm check-in, nhà hàng, khách sạn, nhà sàn, cầu suối và hệ thống điện đều bị hư hỏng nặng.

Ông Trần Minh Trị-Phó Giám đốc điều hành khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba-chia sẻ: "Ngay sau bão lũ, chúng tôi huy động lực lượng dọn vệ sinh, sửa chữa các hạng mục cấp thiết. Đến nay, khu cảnh quan, hệ thống điện và nhà hàng cơ bản đã khôi phục, còn khu lưu trú vẫn đang sửa chữa để kịp phục vụ khách”.

Khách sạn Hải Âu-cơ sở tại số 489 An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) cũng hư hỏng nhiều hạng mục như: khu nhà hàng, sảnh lễ tân, phòng ăn VIP, sảnh tầng thượng, hồ bơi, hồ cá cảnh, cùng 20 phòng lưu trú.

Ông Lê Hồng Quang-Phó Giám đốc khách sạn Hải Âu-cho biết: “Chúng tôi ký hợp đồng với đơn vị thi công ngay sau bão để sửa chữa sớm nhất. Đến nay, khách sạn đã hoạt động ổn định với công suất phòng đạt khoảng 70%”.

Khách sạn Hải Âu hoàn tất sửa chữa nhiều hạng mục bị ảnh hưởng bởi mưa bão, phục hồi hoạt động đón khách lưu trú. Ảnh: Đoan Ngọc

Cùng với nỗ lực của các DN, ngành du lịch tỉnh đã xây dựng kế hoạch phục hồi sau thiên tai, trong đó ưu tiên triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn điểm đến, an toàn cho du khách; nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các sản phẩm, gói khuyến mãi kích cầu du lịch; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch và hỗ trợ DN đẩy nhanh phục hồi hoạt động du lịch.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-thông tin: Sở sẽ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai sẵn sàng đón khách trở lại, hưởng ứng chương trình kích cầu “Việt Nam-Đi để yêu”, “Du lịch Gia Lai an toàn, thân thiện, hấp dẫn” nhằm phục hồi thị trường du lịch sau thiên tai.

“Cùng với khai thác những sản phẩm du lịch hiện có, chúng tôi khuyến khích phát triển thêm các sản phẩm du lịch thích ứng khí hậu như: trekking an toàn, du lịch sinh thái kiểm soát rủi ro, du lịch nông nghiệp mùa khô… Đồng thời, nâng cấp và làm mới các tour/tuyến du lịch gắn với những điểm đến vừa được khắc phục thiệt hại, chỉnh trang sau bão”-bà Chung thông tin.