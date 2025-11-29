Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau bão lũ

(GLO) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn 10328/NHNN-TD, hướng dẫn các tổ chức tín dụng và chi nhánh NHNN khu vực 8, 9, 10, 11 tăng cường hỗ trợ người dân và DN bị thiệt hại do bão, lũ.

Công văn được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 214/CĐ-TTg ngày 12-11 và Công điện 215/CĐ-TTg ngày 13-11 về thống kê thiệt hại. Theo đó, các tổ chức tín dụng mở rộng danh sách địa phương được hỗ trợ gồm các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, bên cạnh các tỉnh chịu bão số 12, 13 và mưa lũ tháng 10, 11.

Cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Vân Canh động viên một số hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh) vay vốn bị thiệt hại cây trồng sau bão số 13.

﻿Ảnh: Triều Châu

Từ đó, các đơn vị chủ động rà soát thiệt hại vốn vay, báo cáo chi nhánh NHNN để UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thực hiện khoanh nợ theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, 156/2025/NĐ-CP và Thông tư số 29/2025/TT-NHNN.

Mặt khác, trong quá trình thực hiện, NHNN cũng yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tín dụng cần triển khai đúng tiến độ, nếu phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, các đơn vị cần báo cáo NHNN để được xem xét và hướng dẫn. Đây chính là cơ sở quan trọng nhằm giúp người dân và DN nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai và xử lý hồ sơ tín dụng kịp thời.