Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau bão lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRIỀU CHÂU

(GLO) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn 10328/NHNN-TD, hướng dẫn các tổ chức tín dụng và chi nhánh NHNN khu vực 8, 9, 10, 11 tăng cường hỗ trợ người dân và DN bị thiệt hại do bão, lũ.

Công văn được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 214/CĐ-TTg ngày 12-11 và Công điện 215/CĐ-TTg ngày 13-11 về thống kê thiệt hại. Theo đó, các tổ chức tín dụng mở rộng danh sách địa phương được hỗ trợ gồm các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, bên cạnh các tỉnh chịu bão số 12, 13 và mưa lũ tháng 10, 11.

img-6750.jpg
Cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Vân Canh động viên một số hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh) vay vốn bị thiệt hại cây trồng sau bão số 13.
﻿Ảnh: Triều Châu

Từ đó, các đơn vị chủ động rà soát thiệt hại vốn vay, báo cáo chi nhánh NHNN để UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thực hiện khoanh nợ theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, 156/2025/NĐ-CP và Thông tư số 29/2025/TT-NHNN.

Mặt khác, trong quá trình thực hiện, NHNN cũng yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tín dụng cần triển khai đúng tiến độ, nếu phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, các đơn vị cần báo cáo NHNN để được xem xét và hướng dẫn. Đây chính là cơ sở quan trọng nhằm giúp người dân và DN nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai và xử lý hồ sơ tín dụng kịp thời.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hỗ trợ nông dân vay vốn khôi phục sản xuất sau bão lũ

Hỗ trợ nông dân vay vốn khôi phục sản xuất sau bão lũ

(GLO)- Bão số 13 và đợt mưa lũ kéo dài vừa qua khiến nhiều hộ nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và trồng trọt trong tỉnh Gia Lai lâm vào cảnh trắng tay. Thiệt hại lớn khiến nhu cầu tiếp cận vốn để tái sản xuất trở nên bức thiết.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Lực lượng Công an di dời người dân vùng ngập lụt tại phường Quy Nhơn Bắc.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã di dời hơn 1.250 hộ dân đến nơi an toàn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Từ đêm 18 đến rạng sáng 19-11, lực lượng Công an toàn tỉnh phối hợp cùng các đơn vị, địa phương di dời hàng nghìn người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, lực lượng vẫn đang nỗ lực cứu nạn cứu hộ người dân bị mắc kẹt tại các khu vực ngập sâu.

null