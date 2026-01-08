Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Người dân xã biên giới Ia Chia khốn khổ vì đường xuống cấp

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Nhiều năm qua, tuyến đường liên xã Ia Krái - Ia Chia (tỉnh Gia Lai) đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được tu sửa. Người dân vùng biên giới rơi vào cảnh khốn khổ khi đường hư hỏng ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ia Chia là xã biên giới, có gần 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Hiện toàn xã có 160 hộ nghèo (chiếm 7,76%) và 239 hộ cận nghèo (chiếm 11,6%).

nguoi-dan-ia-chia-khon-kho-voi-con-duong-xuong-cap-tram-trong-anh-van-ngoc.jpg
Người dân xã Ia Chia khốn khổ với con đường xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Văn Ngọc

Hạ tầng giao thông đi lại khó khăn khiến việc phát triển kinh tế - xã hội của xã gặp nhiều hạn chế. Theo số liệu của UBND xã Ia Chia, các tuyến đường giao thông trên địa bàn tuy đã được nhựa hóa khoảng 90% nhưng sau thời gian sử dụng đã xuống cấp trầm trọng, với khoảng 31,5 km bị hư hỏng nặng.

Đặc biệt, tuyến đường từ tỉnh lộ 664 - đoạn ngã ba Xe Tăng (xã Ia Krái) đến trung tâm xã Ia Chia có chiều dài gần 20 km, với lưu lượng phương tiện qua lại hàng ngày rất lớn. Hiện nay, lớp nhựa mặt đường đã bong tróc, biến dạng, trơ phần đá móng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

mat-duong-trai-nhua-da-bi-bien-dang-hoan-toan-sau-thoi-gian-su-dung-anh-van-ngoc.jpg
Mặt đường đã bị biến dạng hoàn toàn sau thời gian sử dụng. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều đoạn xuất hiện các hố sâu, mặt đường bị cong vênh khiến ô tô gầm thấp không thể lưu thông. Dù vậy, hàng ngày, tuyến đường này vẫn phải oằn mình gánh chịu nhiều phương tiện có trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng, phân bón, nông sản…

Ông Nguyễn Đức Quân (làng Nú II, xã Ia Chia) cho biết: “Khoảng 7-8 năm nay, tuyến đường hư hỏng nghiêm trọng mà chưa được sửa chữa. Mặt đường gồ ghề khiến việc đi lại nguy hiểm hơn cả đường đất trước đây, tai nạn xảy ra thường xuyên”.

mat-duong-nhua-xuong-cap-khien-cac-phuong-tien-phai-di-xuong-le-duong-anh-van-ngoc.jpg
Mặt đường xuống cấp khiến các phương tiện phải đi xuống lề đường. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng chung nỗi lo, ông Hoàng Văn Dũng (làng Nú II) kiến nghị: “Mùa khô, đường bụi mù, đá lởm chởm rất dễ mất tay lái. Mùa mưa, nhiều hố sâu đọng nước khiến không ít xe bị sa lầy. Các cháu học sinh đến trường qua đoạn đường này lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Chúng tôi mong Nhà nước sớm đầu tư, nâng cấp tuyến đường để bà con yên tâm đi lại”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, do nhiều tuyến đường kết nối với xã Ia Chia xuống cấp nghiêm trọng nên chi phí vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực này bị đội lên khá nhiều. Người dân thường phải bán nông sản với giá thấp, trong khi giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu lại cao hơn so với những khu vực khác có cùng khoảng cách địa lý.

Ông Kpă Thin (làng Lân) chia sẻ: “Một số thương lái lợi dụng đường xấu để ép giá bà con, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác vì đường sá hư hỏng”.

giao-thong-trac-tro-khien-doi-song-cua-nguoi-dan-ia-chia-gap-nhieu-kho-khan-anh-van-ngoc.jpg
Giao thông trắc trở khiến đời sống người dân Ia Chia gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Văn Ngọc

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Ia Chia, cho hay: Đường giao thông xuống cấp đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là các tuyến đường do cấp tỉnh quản lý. UBND xã đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên để được đầu tư sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.

“Trước mắt, UBND xã huy động nguồn xã hội hóa để tu sửa tạm thời một số đoạn hư hỏng nặng nhằm đảm bảo việc đi lại cho người dân. Đồng thời, địa phương tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn trong giai đoạn 2026-2030 để đầu tư làm mới các tuyến đường, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất” - ông Hòa cho biết thêm.

