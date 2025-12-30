Hạ tầng tỉnh lộ 636 chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Dù đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn, tỉnh lộ 636 qua xã Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc vẫn chưa được xây dựng đồng bộ, nhiều đoạn nhỏ hẹp, xuống cấp.

Thực trạng này gây khó khăn cho lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Tỉnh lộ 636 qua địa phận thôn Văn Quang, Định Thiện Đông nhiều đoạn nhỏ, hẹp và mặt đường chắp vá, lồi lõm. Ảnh: V.L

Tỉnh lộ 636 qua địa phận xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông có chiều dài hơn 9 km, giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông liên xã và khu vực. Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh đã đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương và các xã, phường lân cận.

Tuy nhiên, tuyến đường mới chỉ được nâng cấp, mở rộng ở đoạn từ km0 - km1+195 (xã Tuy Phước Đông) và đoạn từ km8+386 - km9+600 (xã Tuy Phước Bắc). Tại hai đoạn này, nền đường có bề rộng từ 9 - 12 m, mặt đường kết cấu bê tông nhựa, rộng từ 7,5 - 9 m.

Riêng đoạn tuyến từ km1+195 - km8+386 chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng nên nhiều nơi còn nhỏ, hẹp; một số đoạn mặt đường chắp vá, lồi lõm, nhất là đoạn qua các thôn Văn Quang, Định Thiện Đông, Định Thiện Tây (xã Tuy Phước Bắc). Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, gây không ít khó khăn cho người tham gia giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm và trong mùa mưa lũ.

Ông Đoàn Văn Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc cho hay, việc các đoạn tuyến thuộc tỉnh lộ 636 có quy mô mặt cắt khác nhau khiến toàn tuyến thiếu tính đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông, nhất là đối với xe tải và các phương tiện có kích thước lớn. Do đó, người dân địa phương mong các sở, ngành chức năng của tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp các đoạn tuyến còn lại, bảo đảm đồng bộ toàn tuyến.

Theo Sở Xây dựng, các ban, ngành chức năng của tỉnh đã có kế hoạch sửa chữa các hư hỏng về nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn tuyến từ km1+195 - km8+386. Đồng thời, nâng cục bộ các rãnh thoát nước hiện trạng bị thấp nhằm bảo đảm ATGT tại các đoạn từ km4+705 - km8+558 (bên trái) và km2+177 - km9+500 (bên phải) trên tỉnh lộ 636. Đây là giải pháp trước mắt nhằm cải thiện điều kiện lưu thông, giảm thiểu nguy cơ TNGT trên tuyến.

Về lâu dài, UBND tỉnh đã có chủ trương giao Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 636 (đoạn từ km1+195 - km8+386) để bảo đảm đồng bộ toàn tuyến. Theo đề xuất, dự án có chiều dài hơn 7 km, nền đường mở rộng từ 5,5 m lên 9 m, mặt đường rộng 7,5 m.

Đơn vị thi công đang thi công nâng cục bộ các rãnh thoát nước tại các đoạn tuyến từ Km4+705 - Km8+558 (bên trái) và Km2+177 - Km9+500 (bên phải) tỉnh lộ 636. Ảnh: V.L

Riêng các đoạn đi qua khu dân cư đông đúc sẽ được điều chỉnh mặt cắt ngang phù hợp điều kiện thực tế; đồng thời xây dựng hệ thống thoát nước, lắp đặt điện chiếu sáng, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 238 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh cho biết, đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, do khó khăn trong cân đối nguồn vốn, dự án hiện chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong giai đoạn 2026 - 2030, khi điều kiện ngân sách cho phép, đơn vị sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét phê duyệt để triển khai dự án.

Ông Trương Khoa - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho hay, trong thời gian chờ đầu tư đồng bộ tuyến tỉnh lộ 636, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ và đơn vị quản lý tuyến tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; kịp thời khắc phục các hư hỏng phát sinh, nhất là tại các đoạn tuyến chưa được nâng cấp, mở rộng, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người tham gia giao thông.