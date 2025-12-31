Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

(GLO)- Thay vì tâm lý lo lắng, băn khoăn thường thấy khi thực hiện các dự án trọng điểm, việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn lại nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là kết quả từ cách làm bài bản và sát dân của hệ thống chính trị địa phương.

Xác định đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên Đảng ủy - UBND phường Bồng Sơn đã chủ động vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, lấy công tác tuyên truyền, vận động làm trọng tâm, nhằm tạo sự thống nhất trong nhân dân ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn phường Bồng Sơn sẽ góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường. Ảnh: Đức Thụy

Theo quy hoạch, tuyến Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn phường Bồng Sơn có chiều dài hơn 10 km, ảnh hưởng đến các khu phố: Thiết Đính Nam, Thiết Đính Bắc, Trung Lương, Lại Khánh, Lại Đức và Diễn Khánh. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng trên 63,6 ha, liên quan đến 1.112 hộ dân.

Dù đến nay chưa được bàn giao mốc giải phóng mặt bằng tuyến chính, song địa phương đã triển khai sớm các bước chuẩn bị. Đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền được phường quan tâm thực hiện để người dân nắm rõ chủ trương và lộ trình thực hiện Dự án.

Song song với giải phóng mặt bằng, phường Bồng Sơn được quy hoạch xây dựng 3 khu tái định cư phục vụ Dự án gồm: Văn Cang - Diễn Khánh, Thiết Đính Nam và Lại Khánh với tổng diện tích hơn 15,6 ha, ảnh hưởng đến 178 hộ dân và 3 tổ chức. Đồng thời, bố trí một khu cải táng tại khu phố Thiết Đính Nam với diện tích 0,5 ha.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần tạo sự yên tâm cho người dân và cũng sẽ là nền tảng thuận lợi để triển khai các bước tiếp theo để thực hiện Dự án như đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Trong quá trình thực hiện Dự án, Đảng ủy - UBND phường Bồng Sơn xác định để tạo được sự đồng thuận, điều quan trọng nhất là người dân phải được thông tin đầy đủ, rõ ràng và kịp thời.

Vì vậy, chủ trương thực hiện Dự án được địa phương tuyên truyền thường xuyên thông qua các buổi họp dân, tiếp xúc cử tri, sinh hoạt chi bộ và các cuộc làm việc trực tiếp với từng hộ dân bị ảnh hưởng.

Hầu hết các hộ dân đã đồng thuận và chấp nhận phương án bồi thường để giao đất cho chính quyền triển khai khu tái định cư Lại Khánh. Ảnh: Đức Thụy

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của phường cũng chủ động đến từng khu phố, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải thích, tháo gỡ những băn khoăn của người dân.

Đến nay, UBND phường Bồng Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định giá đất cụ thể và thông báo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng tại các khu tái định cư và khu cải táng.

Nhờ cách làm kiên trì, linh hoạt và sát thực tế, đa số hộ dân đều thống nhất cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Khu phố Lại Khánh là một trong những địa bàn chịu tác động trực tiếp của Dự án. Ông Lê Văn Mau - Bí thư Chi bộ khu phố - cho biết: “Qua các cuộc họp Chi bộ, họp dân, chúng tôi lồng ghép tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án. Nhờ vậy, nhân dân đồng thuận rất cao.

Trong đó, 100% hộ dân bị ảnh hưởng đã ký biên bản chấp thuận mức giá bồi thường, không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Người dân mong các khu tái định cư được đầu tư hạ tầng đầy đủ để khi di dời về nơi ở mới có thể sớm ổn định cuộc sống”.

Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng, ông Nguyễn Văn Trì (khu phố Lại Khánh) chia sẻ: “Chính quyền thông tin rõ ràng về chủ trương và lộ trình thực hiện Dự án nên gia đình tôi yên tâm, đồng thuận, chấp nhận mức bồi thường và sẽ bàn giao khoảng 700 m² đất ruộng để xây dựng khu tái định cư”.

Clip: Đức Thụy

Theo ông Nguyễn Ái Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, việc chuẩn bị sẵn các khu tái định cư với hạ tầng thiết yếu đồng bộ là yếu tố then chốt để tạo niềm tin và sự yên tâm cho người dân.

“Đảng ủy - UBND phường xác định Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là Dự án trọng điểm nên phải thực hiện đúng tiến độ tỉnh giao. Đến nay, các khu tái định cư đã hoàn tất kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường. Địa phương sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tiến hành chi trả trong thời gian tới.

Khi Trung ương bàn giao tuyến chính, khối lượng công việc sẽ lớn hơn, song với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự đồng thuận trong nhân dân, chúng tôi tin tưởng công tác giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi” - ông Việt nhấn mạnh.

Với người dân Bồng Sơn, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không còn là câu chuyện “ở đâu đó” mà gắn trực tiếp với cuộc sống của từng gia đình. Chính sự chủ động, gần dân của cả hệ thống chính trị địa phương đã giúp người dân hiểu, chia sẻ và đồng thuận với chủ trương chung, tạo nền tảng quan trọng để Dự án được triển khai thuận lợi.