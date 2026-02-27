Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn, trung tâm mua sắm hơn 605,4 tỷ đồng

QUANG TẤN

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn, trung tâm mua sắm phức hợp tại phường Pleiku với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 605,4 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại phường Pleiku với diện tích sử dụng đất khoảng 4.680 m², được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Mục tiêu của dự án nhằm cụ thể hóa các nội dung quy hoạch phân khu xây dựng phường Hội Thương (nay là phường Pleiku) và quy hoạch tổng mặt bằng chỉnh trang đô thị khu khách sạn Sê San đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

dat-vang-se-san.jpg
Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng hệ thống lưu trú, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Ảnh: Q.T

Dự án sẽ xây dựng tổ hợp công trình hỗn hợp với tổng diện tích sàn 32.896,4 m² (không bao gồm tầng hầm); gồm trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và khách sạn tiêu chuẩn 4 sao quy mô tối đa 300 phòng, cùng các hạng mục như nhà hàng, trung tâm hội nghị, triển lãm, mua sắm và các dịch vụ khác, không hình thành chức năng ở.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án hơn 605,4 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất hoặc cho thuê đất. Sau khi được giao đất, dự án phải hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời gian 24 tháng; trong đó, 3 tháng đầu hoàn tất các thủ tục pháp lý, từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 23 triển khai thi công và tháng thứ 24 hoàn thành, đưa vào vận hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND phường Pleiku khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính; trong đó, vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án và tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng hệ thống lưu trú, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại phường Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

