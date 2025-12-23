Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

TP. Hồ Chí Minh xếp thứ 20 thành phố đông dân nhất thế giới

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnEconomy, Quân Đội Nhân Dân)

(GLO)- Theo báo cáo Triển vọng đô thị hóa thế giới 2025 của Liên hợp quốc (UN), với dân số 14,1 triệu người, TP. Hồ Chí Minh xếp thứ 20 các thành phố đông dân nhất trên thế giới.

Năm 2025, thủ đô Jakarta của Indonesia là đô thị đông dân nhất thế giới với gần 42 triệu người, theo sau sát là Dhaka của Bangladesh và Tokyo của Nhật Bản.

tphcm-16726501373541473396704.jpg
Đô thị TP. Hồ Chí Minh sầm uất nhìn từ trên cao. Ảnh nguồn internet

Trung Quốc và Ấn Độ chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm 30 đô thị đông dân nhất thế giới, với các đại diện như Thượng Hải, Quảng Châu, New Delhi và Mumbai. Các siêu đô thị này dựa trên nền tảng dân số nội địa khổng lồ, mức độ tập trung kinh tế cao và vai trò trung tâm khu vực được hình thành qua nhiều thập kỷ.

Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam cũng có mặt trong danh sách này, ở vị trí thứ 20, với dân số 14,1 triệu người.

Sau sáp nhập, TP Hồ Chí Minh (mới) có diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, với 168 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu. “Siêu đô thị” mới được định vị phát triển trở thành trung tâm tài chính-công nghiệp-logistics-công nghệ cao hàng đầu cả nước, vươn tầm khu vực và châu lục.

