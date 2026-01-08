Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pleiku mở thông toàn thời gian tuyến đường qua Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Tuyến đường Trần Hưng Đạo đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã được mở thông toàn thời gian.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku vừa có Công văn số 17/UBND-KTHTĐT về việc mở thông toàn thời gian tuyến Trần Hưng Đạo đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

duong-tran-hung-dao-204.jpg
Tuyến đường Trần Hưng Đạo đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên được mở thông toàn thời gian. Ảnh: Q.T

Đồng thời, UBND phường Pleiku đề nghị Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường, các tổ dân phố và làng Ơp đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến người dân được biết để chủ động và thuận tiện khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, Công an phường Pleiku bố trí lực lượng thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân, du khách, phương tiện tham gia giao thông, chấp hành quy định biển báo nhằm đảm bảo an toàn, thông suốt trong thời gian đầu mở thông đường Trần Hưng Đạo.

Trước đó, tuyến đường Trần Hưng Đạo chỉ được thông tuyến qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên từ 6 giờ đến 18 giờ hằng ngày.

