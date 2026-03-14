Hình thành hệ sinh thái đô thị thông minh tỉnh Gia Lai theo hướng bền vững

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 269/2025/NĐ-CP ngày 14-10-2025 của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu hướng đến là từng bước hình thành hệ sinh thái ĐTTM tỉnh Gia Lai theo hướng bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cuộc sống của người dân.

Gia Lai xây dựng hệ sinh thái ĐTTM theo hướng bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ảnh: Mộc Trà

Kế hoạch đề ra 9 nhóm nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện, gồm: tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định về phát triển ĐTTM; rà soát, xây dựng, ban hành hoặc đề xuất ban hành các văn bản phục vụ phát triển ĐTTM; tổ chức bộ máy điều phối, chỉ đạo phát triển ĐTTM.

Cùng với đó là xây dựng và triển khai đề án phát triển ĐTTM tỉnh Gia Lai; phát triển hạ tầng số, nền tảng số và Trung tâm giám sát, điều hành ĐTTM (IOC); bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và quản trị dữ liệu; đánh giá, công nhận cấp độ trưởng thành ĐTTM; đánh giá, chứng nhận khu ĐTTM; phát triển nguồn nhân lực và hợp tác phát triển; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các xã, phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.