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Xây dựng, mua bán nhà ở không phép tại khu vực Suối Trầu: Tiềm ẩn nhiều hệ lụy

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(GLO)- Một số cá nhân chiếm dụng đất đồi núi tại khu vực Suối Trầu (thuộc tổ 10, khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) xây dựng nhà ở bán lại cho người khác bằng giấy viết tay. Thực trạng này tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Tình trạng xây dựng, sửa chữa nhà không phép tại khu vực Suối Trầu diễn ra trong thời gian dài, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và rủi ro pháp lý đối với người mua nhà.

Trong vai người có nhu cầu mua nhà giá rẻ, đầu tháng 5-2026, phóng viên liên hệ với một số cá nhân hoạt động môi giới nhà đất. Qua giới thiệu, chúng tôi tìm đến khu dân cư nằm ở lưng chừng đồi núi thuộc khu vực Suối Trầu (tổ 10, khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc) để gặp ông T, người có nhiều “mối” nhà giá rẻ tại đây.

Qua trao đổi, ông T. cho biết đã thực hiện mua bán nhiều căn nhà tại khu vực Suối Trầu. Khách có nhu cầu sẽ được đưa đi xem nhà trực tiếp, nếu đồng ý mua thì đặt cọc tối thiểu 50 triệu đồng rồi tiến hành giao dịch bằng giấy viết tay. Ông T. còn khẳng định có thể “lo” để người mua yên tâm sử dụng nhà lâu dài.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một số căn nhà tại khu vực này được xây dựng trên đất không có giấy tờ hợp pháp. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhiều công trình được thi công vào ban đêm hoặc những ngày cuối tuần.

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Một trường hợp tại khu dân cư tổ 10 (khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc) thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Ảnh: Quang An

Bằng cách làm này, thời gian qua, nhiều căn nhà xây dựng không phép đã “mọc” lên tại khu vực Suối Trầu. Sau khi hoàn thiện, các căn nhà được rao bán với giá thấp hơn nhiều so với nhà đất hợp pháp nên không ít người có thu nhập thấp đã chấp nhận mua, dù biết tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông P.T.T. (phường Quy Nhơn) cho biết từng liên hệ với ông T. để mua một căn nhà tại khu vực Suối Trầu với giá hơn 800 triệu đồng. Sau khi đặt cọc 50 triệu đồng, ông mới phát hiện căn nhà thuộc diện bị cưỡng chế tháo dỡ vì xây dựng trái phép nên quyết định không mua.

“Lúc đầu, tôi nghĩ nhà có người ở ổn định thì chắc không sao. Nhưng sau khi tìm hiểu mới biết căn nhà vi phạm về xây dựng nên rất lo lắng. Dù không mua nữa nhưng tôi vẫn bị mất một nửa số tiền đã đặt cọc” - ông P.T.T. chia sẻ.

Không chỉ tiềm ẩn rủi ro pháp lý, nhiều căn nhà xây dựng trái phép tại khu vực Suối Trầu được làm trong thời gian cấp tốc nên nhanh xuống cấp sau một thời gian sử dụng. Khi nhà hư hỏng, một số hộ dân tiếp tục sửa chữa, cải tạo “chui”.

Theo ghi nhận của phóng viên vào đầu tháng 5-2026, tại khu vực Suối Trầu có một số trường hợp xây dựng, sửa chữa nhà ở khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên, việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý của chính quyền địa phương chưa kịp thời, kiên quyết.

Phóng viên đã liên hệ với đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Bắc để phản ánh tình trạng trên, đồng thời cung cấp hình ảnh liên quan đến hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà không phép tại khu vực Suối Trầu.

Đại diện đơn vị đã tiếp nhận thông tin và hứa cử cán bộ chuyên môn phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra thực tế; sau khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể cho cơ quan báo chí.

Theo ông Ngô Tôn Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, phường đã tổ chức 4 đợt cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.

UBND phường đã có kế hoạch tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng tại khu phố 8, nhất là những trường hợp phát sinh trong thời gian gần đây.

Thực tế cho thấy, nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ, tình trạng xây dựng trái phép tại khu vực Suối Trầu sẽ còn diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ những rủi ro khi mua bán, sử dụng nhà đất không hợp pháp, tránh tiền mất tật mang và phát sinh tranh chấp về sau.

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