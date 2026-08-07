Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

(GLO)- Nhờ sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm giữa Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai và chính quyền phường Quy Nhơn, công tác kiểm kê, bồi thường, GPMB phục vụ Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư đang chuyển động tích cực qua từng ngày.

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư có tổng mức đầu tư hơn 512,7 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2025-2029.

Trong cơ cấu nguồn vốn của dự án, đáng chú ý là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm tỷ trọng rất lớn với hơn 443 tỷ đồng, còn chi phí xây lắp và các chi phí khác hơn 69 tỷ đồng. Về mặt kỹ thuật, dự án sẽ tiến hành mở rộng bán kính cong tại vị trí đường Trần Hưng Đạo rẽ phải về đường Đống Đa.

Đồng thời, dịch chuyển vị trí đảo vòng xuyến hiện hữu về phía Đông Bắc và tăng bán kính đảo, mở rộng mặt đường Trần Hưng Đạo tại vị trí giao cắt với đường Nguyễn Tất Thành từ 19 m lên 22 m với quy mô 6 làn xe cơ giới. Cùng với đó là phân luồng lại giao thông để giảm xung đột tại nút giao và xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng.

Việc đầu tư Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư không chỉ đáp ứng nhu cầu về giao thông mà còn góp phần chỉnh trang đô thị Quy Nhơn đồng bộ, hiện đại. Ảnh: T.S

Việc triển khai đầu tư Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư không chỉ đáp ứng yêu cầu về giao thông trong thời gian tới mà còn góp phần chỉnh trang đô thị Quy Nhơn đồng bộ, hiện đại.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa dự án này, chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải thu hồi hơn 8.360 m² đất của 33 hộ cùng 4 tổ chức. So với nhiều công trình trọng điểm khác, số lượng hộ thuộc diện di dời không quá lớn nhưng mật độ nhà ở tại đây dày đặc, có giá trị thương mại cao.

Hơn thế nữa, phần lớn mặt bằng đều đang được cho thuê kinh doanh, buôn bán; một số chủ hộ đang định cư ở nước ngoài hoặc tài sản đứng tên đồng sở hữu của nhiều thành viên với những quan điểm khác nhau.

Chính vì vậy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của người dân là mắt xích then chốt, quyết định hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng để thực thi dự án.

Nhận thức rõ điều đó, UBND phường Quy Nhơn đã thành lập hội đồng và tổ công tác giải phóng mặt bằng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của dự án, đồng thời tổ chức họp dân, công khai minh bạch quy hoạch cũng như vị trí các khu tái định cư.

Cán bộ phường Quy Nhơn sát cánh cùng Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vừa phổ biến chính sách, vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hộ.

Nhờ triển khai bài bản và công khai ngay từ khâu ban hành thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm tài sản… nên các vướng mắc phát sinh được hạn chế đến mức tối đa.

Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa chính quyền phường Quy Nhơn và ngành chức năng của tỉnh đã mang lại nhiều kết quả. Đến nay, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã kiểm đếm xong diện tích đất của 33 hộ và 4 tổ chức, gửi chính quyền địa phương xác nhận nguồn gốc đất.

UBND phường Quy Nhơn cũng đã xác nhận nguồn gốc đất và họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 25 hộ và 4 tổ chức; đồng thời, kiểm tra hồ sơ thu hồi đất của 8 hộ còn lại để thực hiện các bước tiếp theo.

“Phường đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án” - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn cho biết.

Khu đất của Hợp tác xã Vận tải cơ giới đường bộ 1/4 Quy Nhơn (đường Phạm Hồng Thái, phường Quy Nhơn) có diện tích khoảng 0,35 ha được sử dụng để xây dựng khu tái định cư số 2 thuộc dự án. Ảnh: T.S

Cùng với đó, chủ đầu tư cũng đang xúc tiến xây dựng 2 khu tái định cư để bố trí đất ở cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, khu tái định cư số 1 có diện tích khoảng 0,25 ha nằm ở vị trí khu đất Trường THCS Tây Sơn, tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư.

Khu tái định cư số 2 xây dựng tại khu đất của HTX Vận tải cơ giới đường bộ 1/4 Quy Nhơn trên đường Phạm Hồng Thái, diện tích khoảng 0,35 ha.

Ông Hồ Quang Trung - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh - cho hay: Chúng tôi đã ký hợp đồng với các đơn vị để tháo dỡ các công trình kiến trúc hiện hữu nằm trong phạm vi quy hoạch của 2 khu tái định cư, đồng thời tiến hành lựa chọn nhà thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp chính và tư vấn giám sát cũng đang được gấp rút triển khai. Chúng tôi cam kết luôn sẵn sàng trong công tác thi công dự án khi địa phương bàn giao mặt bằng sạch.