Các dự án cao tốc Bắc-Nam có kịp thu phí tự động không dừng từ ngày 15/7?

Cục Đường bộ yêu cầu các ban quản lý dự án tiếp tục khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, để đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trước ngày 15/7 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ được đưa vào vận hành trước ngày 15/7, tuy nhiên, một số dự án vẫn đang gặp khó khăn trong kết nối, đồng bộ dữ liệu, chưa hoàn thành hệ thống kiểm soát xe quá tải.

Cụ thể, qua rà soát, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt đến Cam Lộ có khả năng tổ chức thu phí từ ngày 15/7/2026 theo kế hoạch.

Năm dự án đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được xác định khó đáp ứng tiến độ thu phí từ ngày 15/7, trong khi 2 dự án Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau dự kiến có thể triển khai thu phí trong tháng 8/2026.

Lý giải những khó khăn, vướng mắc này, phía Cục Đường bộ chỉ ra hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ vẫn chưa được đưa vào vận hành theo quy định do chưa hoàn thành việc kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống Back-End (đầu-cuối) như: dữ liệu giao dịch chưa đầy đủ hình ảnh phương tiện, chức năng đối soát và chuyển tiền chưa hoàn thiện, nhiều khâu vẫn phải thực hiện thủ công, đồng thời còn xảy ra chênh lệch dữ liệu giữa các hệ thống; công trình kiểm soát tải trọng xe chưa thể vận hành vì chưa hoàn tất việc kết nối dữ liệu với Cục Đăng kiểm Việt Nam và lực lượng Cảnh sát giao thông.

Mặt khác, quá trình vận hành trạm thu phí vẫn ghi nhận một số bất cập về nhận diện biển số, ghép ảnh giao dịch, dữ liệu hậu kiểm và hạ tầng kỹ thuật. Một số trạm chưa có thiết bị dự phòng, hệ thống cáp điện, cáp quang tại nhiều vị trí chưa được bảo vệ đúng thiết kế, trong khi phần mềm hậu kiểm và đối soát doanh thu vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công và công tác vận hành theo đúng chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ yêu cầu các ban quản lý dự án cần tiếp tục khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại còn lại, hoàn thành đưa hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ và công trình kiểm soát tải trọng xe vào vận hành trước ngày 15/7/2026, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bảo đảm an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác, 5 dự án thành phần Dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây chính thức vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng từ 22h ngày 2/3/2026.

Theo thống kê của Cục Đường bộ, đến ngày 21/6/2026, hệ thống thu phí điện tử không dừng đã ghi nhận hơn 12,8 triệu lượt giao dịch, tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 1.219 tỷ đồng.

Sau thời gian đầu vận hành còn phát sinh nhiều bất cập, đến nay, lãnh đạo Cục Đường bộ cho biết các tồn tại lớn của hệ thống thu phí hiện đã cơ bản được khắc phục. Cơ quan này đang tiếp tục tổ chức đánh giá hiệu năng vận hành (KPI) lần hai trong tháng Sáu để kiểm chứng chất lượng sau khi các đơn vị hoàn thiện, nâng cấp hệ thống.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Theo Vietnam+