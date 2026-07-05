Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

Nỗ lực khơi thông nguồn lực đất đai

Năm nay, tỉnh triển khai xây dựng nhiều dự án quy mô lớn và nhiều dự án hoàn thành cần kinh phí để thanh quyết toán, đảm bảo tăng trưởng GRDP hai con số, tạo áp lực lớn về vốn đầu tư.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu huy động mọi nguồn lực, trong đó có việc khai thác hiệu quả quỹ đất đã quy hoạch, tổ chức đấu thầu, đấu giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tạo nguồn lực để chi cho đầu tư phát triển.

Riêng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đảm nhiệm dự toán thu 5.960 tỷ đồng từ nguồn lực đất đai, cao gần 3 lần so với kế hoạch năm trước (2.216 tỷ đồng).

Theo cơ cấu dự toán, nguồn thu năm nay gồm 1.241 tỷ đồng tiền sử dụng đất chuyển từ năm 2025 sang năm 2026, 300 tỷ đồng từ đấu thầu các dự án và 4.419 tỷ đồng từ đấu giá đất ở, đất thực hiện các dự án.

Ông Nguyễn Mạnh Hoàng - Phụ trách Phòng Quản lý phát triển quỹ đất (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) cho biết: Thị trường bất động sản trầm lắng, trong khi giá vật tư, vật liệu xây dựng và nhiều chi phí đầu vào tăng cao khiến người dân, nhà đầu tư thận trọng khi tham gia đấu giá.

Bên cạnh đó, công tác thẩm định giá nhiều khu đất, dự án còn chậm, ảnh hưởng đến việc trình Hội đồng xác định giá đất tỉnh quyết định làm cơ sở tổ chức đấu giá. Vì vậy, việc hoàn thành chỉ tiêu thu 5.960 tỷ đồng từ nguồn lực đất đai là thách thức lớn.

Sau khi trúng đấu giá, nhiều hộ dân đã đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đô thị mới Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: T.S

Trước những khó khăn đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh vừa đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai năm 2025, vừa rà soát, phân loại các quỹ đất ở và đất dự án đã được xác định giá để chủ động xây dựng kế hoạch đấu giá.

Với những khu vực xa trung tâm, khó thu hút người tham gia, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và tổ chức đấu giá thường xuyên nhằm khai thác tối đa nguồn thu. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm xác định giá các khu đất dự án, tạo cơ sở triển khai đấu giá theo kế hoạch.

Nhờ sự chủ động này, đến nay, Trung tâm đã thu 1.241 tỷ đồng từ tiền đấu thầu, đấu giá đất năm 2025 và tổ chức đấu giá thành công 254 lô đất ở tại phường Quy Nhơn Bắc, phường Hoài Nhơn Đông, xã Tuy Phước, xã Phù Mỹ Tây…, với tổng giá trị trúng đấu giá gần 540 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trung tâm cũng đấu giá xong 3 dự án: Kho bãi tại Trung tâm dịch vụ kho vận logistics giai đoạn 1 dọc tuyến QL 19 mới (xã Tuy Phước); khu dân cư đường Lương Thạnh (phường Pleiku); các điểm du lịch tại xã Nhơn Châu, bổ sung vào ngân sách hơn 174 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu từ đất lên hơn 1.955 tỷ đồng.

Quyết tâm đảm bảo dự toán tỉnh giao

Để bảo đảm dự toán thu năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin và tích cực tổ chức đấu giá, đấu thầu các khu đất theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Hiện đơn vị tiếp tục đấu giá 694 lô đất ở đã quy hoạch tại các địa phương. Dự kiến trong tháng 7-2026 sẽ tổ chức đấu thầu các dự án lớn, gồm: tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở Pleiku (số 15-17 Trường Chinh, phường Pleiku); khu chung cư thương mại đường Nguyễn Trọng Trì (phường Quy Nhơn Đông); khu đất K200 (phường Quy Nhơn Nam), kỳ vọng bổ sung thêm 730 tỷ đồng vào ngân sách.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 5 dự án: Khu dân cư, dịch vụ du lịch Chánh Oai, khu đô thị Cát Hải, khu dân cư phía Nam Đề Gi (cùng xã Cát Tiến); khu đô thị Tường Vân 2 (phường Quy Nhơn Bắc); khu đô thị đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú), dự tính thu về khoảng 300 tỷ đồng.

Khu đất K200 nằm trên trục đường An Dương Vương và Nguyễn Trung Tín (phường Quy Nhơn Nam) tiếp tục đưa ra đấu giá để tìm nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại, dịch vụ. Ảnh: T.S

Ngoài ra, Trung tâm đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đấu giá đất 6 dự án quy mô lớn: Khu đô thị CK 54 và Dự án khách sạn, trung tâm mua sắm phức hợp (phường Pleiku); trung tâm thương mại số 27 Nguyễn Văn Cừ (phường Diên Hồng); cầu tàu và phần diện tích mặt nước đầm Thị Nại (phường Quy Nhơn); xây dựng chợ tại Khu đô thị mới An Phú Thịnh (phường Quy Nhơn Đông); khu dịch vụ thương mại tại Khu đô thị mới Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc).

Ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - cho biết: Khi ngành chức năng của tỉnh xác định giá khởi điểm, chúng tôi sẽ tổ chức đấu giá ngay, dự kiến thu 2.235 tỷ đồng tiền sử dụng đất và tiền thuê đất từ các dự án.

Trung tâm đề nghị ngành chức năng của tỉnh xác định giá khởi điểm của 4 cơ sở nhà đất tại 2 phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và tại xã Phù Cát làm cơ sở để đấu giá, bổ sung vào ngân sách, góp phần hoàn thành dự toán thu UBND tỉnh giao.