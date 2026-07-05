Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM TIẾN SỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

Nỗ lực khơi thông nguồn lực đất đai

Năm nay, tỉnh triển khai xây dựng nhiều dự án quy mô lớn và nhiều dự án hoàn thành cần kinh phí để thanh quyết toán, đảm bảo tăng trưởng GRDP hai con số, tạo áp lực lớn về vốn đầu tư.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu huy động mọi nguồn lực, trong đó có việc khai thác hiệu quả quỹ đất đã quy hoạch, tổ chức đấu thầu, đấu giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tạo nguồn lực để chi cho đầu tư phát triển.

Riêng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đảm nhiệm dự toán thu 5.960 tỷ đồng từ nguồn lực đất đai, cao gần 3 lần so với kế hoạch năm trước (2.216 tỷ đồng).

Theo cơ cấu dự toán, nguồn thu năm nay gồm 1.241 tỷ đồng tiền sử dụng đất chuyển từ năm 2025 sang năm 2026, 300 tỷ đồng từ đấu thầu các dự án và 4.419 tỷ đồng từ đấu giá đất ở, đất thực hiện các dự án.

Ông Nguyễn Mạnh Hoàng - Phụ trách Phòng Quản lý phát triển quỹ đất (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) cho biết: Thị trường bất động sản trầm lắng, trong khi giá vật tư, vật liệu xây dựng và nhiều chi phí đầu vào tăng cao khiến người dân, nhà đầu tư thận trọng khi tham gia đấu giá.

Bên cạnh đó, công tác thẩm định giá nhiều khu đất, dự án còn chậm, ảnh hưởng đến việc trình Hội đồng xác định giá đất tỉnh quyết định làm cơ sở tổ chức đấu giá. Vì vậy, việc hoàn thành chỉ tiêu thu 5.960 tỷ đồng từ nguồn lực đất đai là thách thức lớn.

tao-nguon-luc-dau-tu-tu-dat-dai.jpg
Sau khi trúng đấu giá, nhiều hộ dân đã đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đô thị mới Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: T.S

Trước những khó khăn đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh vừa đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai năm 2025, vừa rà soát, phân loại các quỹ đất ở và đất dự án đã được xác định giá để chủ động xây dựng kế hoạch đấu giá.

Với những khu vực xa trung tâm, khó thu hút người tham gia, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và tổ chức đấu giá thường xuyên nhằm khai thác tối đa nguồn thu. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm xác định giá các khu đất dự án, tạo cơ sở triển khai đấu giá theo kế hoạch.

Nhờ sự chủ động này, đến nay, Trung tâm đã thu 1.241 tỷ đồng từ tiền đấu thầu, đấu giá đất năm 2025 và tổ chức đấu giá thành công 254 lô đất ở tại phường Quy Nhơn Bắc, phường Hoài Nhơn Đông, xã Tuy Phước, xã Phù Mỹ Tây…, với tổng giá trị trúng đấu giá gần 540 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trung tâm cũng đấu giá xong 3 dự án: Kho bãi tại Trung tâm dịch vụ kho vận logistics giai đoạn 1 dọc tuyến QL 19 mới (xã Tuy Phước); khu dân cư đường Lương Thạnh (phường Pleiku); các điểm du lịch tại xã Nhơn Châu, bổ sung vào ngân sách hơn 174 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu từ đất lên hơn 1.955 tỷ đồng.

Quyết tâm đảm bảo dự toán tỉnh giao

Để bảo đảm dự toán thu năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin và tích cực tổ chức đấu giá, đấu thầu các khu đất theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Hiện đơn vị tiếp tục đấu giá 694 lô đất ở đã quy hoạch tại các địa phương. Dự kiến trong tháng 7-2026 sẽ tổ chức đấu thầu các dự án lớn, gồm: tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở Pleiku (số 15-17 Trường Chinh, phường Pleiku); khu chung cư thương mại đường Nguyễn Trọng Trì (phường Quy Nhơn Đông); khu đất K200 (phường Quy Nhơn Nam), kỳ vọng bổ sung thêm 730 tỷ đồng vào ngân sách.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 5 dự án: Khu dân cư, dịch vụ du lịch Chánh Oai, khu đô thị Cát Hải, khu dân cư phía Nam Đề Gi (cùng xã Cát Tiến); khu đô thị Tường Vân 2 (phường Quy Nhơn Bắc); khu đô thị đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú), dự tính thu về khoảng 300 tỷ đồng.

2.jpg
Khu đất K200 nằm trên trục đường An Dương Vương và Nguyễn Trung Tín (phường Quy Nhơn Nam) tiếp tục đưa ra đấu giá để tìm nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại, dịch vụ. Ảnh: T.S

Ngoài ra, Trung tâm đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đấu giá đất 6 dự án quy mô lớn: Khu đô thị CK 54 và Dự án khách sạn, trung tâm mua sắm phức hợp (phường Pleiku); trung tâm thương mại số 27 Nguyễn Văn Cừ (phường Diên Hồng); cầu tàu và phần diện tích mặt nước đầm Thị Nại (phường Quy Nhơn); xây dựng chợ tại Khu đô thị mới An Phú Thịnh (phường Quy Nhơn Đông); khu dịch vụ thương mại tại Khu đô thị mới Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc).

Ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - cho biết: Khi ngành chức năng của tỉnh xác định giá khởi điểm, chúng tôi sẽ tổ chức đấu giá ngay, dự kiến thu 2.235 tỷ đồng tiền sử dụng đất và tiền thuê đất từ các dự án.

Trung tâm đề nghị ngành chức năng của tỉnh xác định giá khởi điểm của 4 cơ sở nhà đất tại 2 phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và tại xã Phù Cát làm cơ sở để đấu giá, bổ sung vào ngân sách, góp phần hoàn thành dự toán thu UBND tỉnh giao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gần dân để giải quyết thủ tục đất đai hiệu quả

Gần dân để giải quyết thủ tục đất đai hiệu quả

(GLO)- Thời gian qua, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đưa cán bộ xuống tận các thôn, làng để hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Cách làm này không chỉ giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Nhịp sống Đô thị

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

null