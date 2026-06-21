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Tuy Phước kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng

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(GLO)- Xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đặt mục tiêu hoàn thành việc xử lý các trường hợp vi phạm tại khu vực hành lang đê Sông Cát (thôn Luật Lễ) trước ngày 30-6 nhằm khơi thông dòng chảy, bảo đảm an toàn công trình đê điều.

Một trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực dọc hành lang đê Sông Cát (thôn Luật Lễ) đã tự giác tháo dỡ công trình. Ảnh: C.L
Một trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực dọc hành lang đê Sông Cát (thôn Luật Lễ) đã tự giác tháo dỡ công trình. Ảnh: C.L

Theo Phòng Kinh tế xã Tuy Phước, dọc hành lang đê Sông Cát hiện có 49 trường hợp lấn chiếm đất và xây dựng công trình trái phép. Trong đó, có 36 trường hợp xây dựng nhà ở; 2 trường hợp xây dựng nhà ở kết hợp chuồng trại chăn nuôi; 11 trường hợp xây dựng kho chứa và các công trình phụ trợ phục vụ sinh hoạt.

Ông Trần Thái Hòa - Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phước - cho biết: Địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng ban đầu của diện tích đất bị lấn chiếm. Đến nay, 3 trường hợp đã tự nguyện tháo dỡ công trình.

“Đối với các trường hợp còn lại, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nếu sau nhiều lần vận động mà các hộ vẫn không chấp hành, UBND xã sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật” - ông Hòa nói.

Không chỉ tại khu vực đê Sông Cát, UBND xã Tuy Phước còn tổ chức tổng rà soát các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên phạm vi toàn xã.

Kết quả thống kê bước đầu cho thấy có hàng chục trường hợp vi phạm, tập trung tại một số thôn từng là điểm nóng về lấn chiếm đất đai thuộc các địa bàn xã Phước Lộc, Phước Thuận và thị trấn Diêu Trì của huyện Tuy Phước cũ.

Để bảo đảm khách quan trong quá trình xử lý, địa phương đã thuê đơn vị độc lập tiến hành đo đạc, xác định cụ thể diện tích và phạm vi vi phạm của từng trường hợp. Đồng thời, các trường hợp vi phạm được rà soát, phân loại theo các mốc thời gian: trước ngày 15-10-1993; từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2014 và từ ngày 1-7-2014 đến nay. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND xã sẽ áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước, việc kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng được triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND xã. Mục tiêu là từng bước lập lại trật tự trong quản lý đất đai, xây dựng; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên đất, đặc biệt là quỹ đất công ích.

“Trong quá trình xử lý, xã luôn ưu tiên công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách, từ đó tự giác khắc phục vi phạm, hạn chế thiệt hại và tránh phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế” - bà Phượng nhấn mạnh.

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