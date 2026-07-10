Giao thông kết nối mở cơ hội phát triển đô thị Pleiku

(GLO)- Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Pleiku đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển để trở thành một trong những đô thị trung tâm của tỉnh.

Ðể hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm nâng cao năng lực kết nối, hình thành các hành lang phát triển mới và tạo động lực thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

Kỳ vọng những dự án hạ tầng giao thông

Khi địa giới đô thị Pleiku được mở rộng, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, đủ khả năng kết nối khu vực trung tâm với các xã, phường mới và vùng phát triển trọng điểm.

Một góc đô thị Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Trong số các dự án đang được triển khai, đường Trần Văn Bình (phường Pleiku) là công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực trung tâm đô thị Pleiku. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, chiều dài hơn 2,1 km, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, dự kiến khởi công trong tháng 7-2026.

Ông Lê Mạnh Cường (ở nhà số 80 đường Trần Văn Bình) cho hay, tuyến đường này nhỏ hẹp, thường xuyên ngập úng khi mưa lớn, ảnh hưởng đời sống người dân. Gia đình ông phải lùi cổng vào gần 3 m để phục vụ dự án nhưng vẫn rất đồng tình vì kỳ vọng tuyến đường mới sẽ cải thiện điều kiện sinh hoạt và diện mạo khu vực.

Nếu đường Trần Văn Bình giải quyết bài toán hạ tầng đô thị hiện hữu thì dự án đường trục chính kết nối Khu đô thị CK54, Khu công nghiệp Trà Đa với trung tâm phường Pleiku và xã Biển Hồ được kỳ vọng tạo bước đột phá về phát triển không gian.

Dự án có tổng mức đầu tư 640 tỷ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai giai đoạn 2025-2029. Công trình gồm hai tuyến đường Tôn Thất Thuyết và đường Ngô Quyền với tổng chiều dài khoảng 9,35 km, dự kiến khởi công cuối tháng 8-2026.

Tuyến đường Trần Văn Bình, giáp Khu đô thị CK54, dự kiến khởi công trong tháng 7-2026. Ảnh: Hà Duy

Ông Trần Huy Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh - cho rằng: Nếu đường Trần Văn Bình góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực trung tâm thì tuyến đường trục chính CK54 - Khu công nghiệp Trà Đa - Biển Hồ sẽ hình thành hành lang phát triển mới về phía Tây và Tây Bắc Pleiku. Đây sẽ là “xương sống” kết nối các khu đô thị, khu công nghiệp và các địa bàn sau sáp nhập.

Tuyến đường Ngô Quyền giữ vai trò kết nối trung tâm đô thị Pleiku với Khu công nghiệp Trà Đa và khu vực Biển Hồ nhưng đã xuống cấp. Ảnh: Hà Duy

Bên cạnh đó, dự án điều chỉnh, bổ sung đường Lý Thường Kiệt (đoạn Lê Duẩn - Dương Minh Châu) với tổng mức đầu tư khoảng 190 tỷ đồng đã trình Sở Xây dựng thẩm định. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang 37 m cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của đô thị. Ngoài ra, tỉnh cũng đang triển khai cải tạo nút giao thông Phù Đổng, đầu tư khu dân cư Nguyễn Văn Linh cùng nhiều dự án chỉnh trang đô thị khác.

Tạo động lực cho cực tăng trưởng phía Tây tỉnh

Đầu tư hạ tầng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn hiện thực hóa định hướng phát triển lâu dài của đô thị Pleiku. Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Pleiku mở rộng được xác định là 1 trong 3 trung tâm tăng trưởng của tỉnh, giữ vai trò cực phát triển phía Tây; là đầu mối dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, logistics và nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời kết nối vùng duyên hải với Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Định hướng phát triển đô thị cũng đặt mục tiêu xây dựng Pleiku theo hướng hiện đại nhưng vẫn gắn với bảo tồn Biển Hồ và các giá trị cảnh quan, văn hóa đặc trưng, tạo nên thương hiệu “Pleiku - Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Trong tương lai, các vùng động lực như Biển Hồ - Chư Đang Ya; vùng đô thị - công nghiệp - logistics phía Đông; vùng công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao phía Nam cùng hệ thống kết nối sân bay Pleiku, quốc lộ và tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh sẽ tiếp tục mở rộng dư địa phát triển của đô thị.

Tại buổi làm việc với xã, phường khu vực TP Pleiku (cũ) về công tác quy hoạch đô thị và các động lực tăng trưởng vào cuối tháng 6-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Pleiku theo hướng năng động, hiện đại: “Pleiku phải luôn sôi động, nhộn nhịp, phát triển, không được để khu vực Pleiku “ngủ đông””.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, các địa phương cần chủ động chỉnh trang đô thị, kiểm soát trật tự xây dựng, nâng cao chất lượng không gian công cộng và tạo những điểm nhấn riêng.

Khi các tuyến giao thông được đầu tư đồng bộ, khoảng cách giữa khu vực trung tâm với các xã, phường mới sẽ được rút ngắn, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển các khu dân cư, trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics; đồng thời giảm áp lực cho khu vực nội đô và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Trong mô hình phát triển mới của tỉnh, Pleiku được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng phía Tây tỉnh. Những công trình hạ tầng đang được triển khai hôm nay sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để đô thị Pleiku phát triển hiện đại, xanh và đáng sống.