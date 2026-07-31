Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra các công trình thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HÀ DUY HÀ DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 30-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến kiểm tra một số công trình thủy lợi trên địa bàn xã Phú Túc và Ia Dreh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Tại xã Ia Dreh, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra trạm bơm đầu mối Ia Rmok. Được xây dựng từ năm 1998, trạm có diện tích tưới thiết kế 150 ha/vụ với hệ thống kênh mương dài 8,56 km phục vụ sản xuất nông nghiệp tại buôn Gum Gốp và Bhă Nga.

Tuy nhiên, diện tích tưới thực tế chỉ đạt gần 70 ha/vụ; máy bơm và hệ thống điện bị hư hỏng sau đợt mưa bão vào cuối năm 2025 nên chưa đáp ứng nhu cầu tưới trong mùa khô.

doan-cong-tac-kiem-tra-tram-bom-dau-moi-ia-rmok-xa-ia-dreh-anh-ha-duy.jpg
Đoàn công tác kiểm tra trạm bơm đầu mối Ia Rmok (xã Ia Dreh). Ảnh: Hà Duy

Cùng với đó, đoàn đã kiểm tra thực tế hồ chứa nước Ia Mlah tại xã Phú Túc. Hiện tại, hồ Ia Mlah đã đạt dung tích 29 triệu m3 (cao hơn 13 triệu m³ so với cùng kỳ năm 2025), đảm bảo lượng nước điều tiết dự trữ phục vụ tưới cho khoảng 3.000 ha cây trồng trên địa bàn.

Đơn vị quản lý đã tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị cơ khí, thay gioăng phớt thủy lực tràn xả lũ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông tin cảnh báo xả lũ, bảo đảm an toàn mùa mưa bão.

doan-cong-tac-kiem-tra-ho-chua-nuoc-ia-mlah-xa-phu-tuc-anh-ha-duy.jpg
Đoàn công tác kiểm tra hồ chứa nước Ia Mlah (xã Phú Túc). Ảnh: Hà Duy

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu xã Ia Dreh chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu để lồng ghép các nguồn vốn, nhất là nguồn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để cải tạo, nâng cấp công trình trạm bơm đầu mối Ia Rmok để đáp ứng nhu cầu tưới cho các diện tích cây trồng trong khu vực.

Đối với hồ chứa nước Ia Mlah, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị quản lý tiếp tục triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý và vận hành để phát huy hiệu quả, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị.

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị

Thời sự

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị quân sự thường niên lần thứ 16 năm 2026, nhằm đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng: Quyết tâm cao gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 35 Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-7, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

Thời sự

(GLO)- Tháng 7 - tháng của tri ân và nghĩa tình, trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng.

Chủ động các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh

Thời sự

(GLO)- Chiều 25-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu để nghe báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

Đời sống

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke.

Sở Ngoại vụ triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại 2 làng kết nghĩa

Thời sự

(GLO)- Sáng 24-7, tại xã Al Bá, Sở Ngoại vụ phối hợp với UBND xã Al Bá và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke; đồng thời triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gia Lai: 6 người có công tiêu biểu dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc

Gia Lai: 6 người có công tiêu biểu dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-7, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, UBND TP Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng". 

null