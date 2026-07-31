Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra các công trình thủy lợi

(GLO)- Chiều 30-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến kiểm tra một số công trình thủy lợi trên địa bàn xã Phú Túc và Ia Dreh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Tại xã Ia Dreh, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra trạm bơm đầu mối Ia Rmok. Được xây dựng từ năm 1998, trạm có diện tích tưới thiết kế 150 ha/vụ với hệ thống kênh mương dài 8,56 km phục vụ sản xuất nông nghiệp tại buôn Gum Gốp và Bhă Nga.

Tuy nhiên, diện tích tưới thực tế chỉ đạt gần 70 ha/vụ; máy bơm và hệ thống điện bị hư hỏng sau đợt mưa bão vào cuối năm 2025 nên chưa đáp ứng nhu cầu tưới trong mùa khô.

Đoàn công tác kiểm tra trạm bơm đầu mối Ia Rmok (xã Ia Dreh). Ảnh: Hà Duy

Cùng với đó, đoàn đã kiểm tra thực tế hồ chứa nước Ia Mlah tại xã Phú Túc. Hiện tại, hồ Ia Mlah đã đạt dung tích 29 triệu m3 (cao hơn 13 triệu m³ so với cùng kỳ năm 2025), đảm bảo lượng nước điều tiết dự trữ phục vụ tưới cho khoảng 3.000 ha cây trồng trên địa bàn.

Đơn vị quản lý đã tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị cơ khí, thay gioăng phớt thủy lực tràn xả lũ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông tin cảnh báo xả lũ, bảo đảm an toàn mùa mưa bão.

Đoàn công tác kiểm tra hồ chứa nước Ia Mlah (xã Phú Túc). Ảnh: Hà Duy

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu xã Ia Dreh chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu để lồng ghép các nguồn vốn, nhất là nguồn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để cải tạo, nâng cấp công trình trạm bơm đầu mối Ia Rmok để đáp ứng nhu cầu tưới cho các diện tích cây trồng trong khu vực.

Đối với hồ chứa nước Ia Mlah, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị quản lý tiếp tục triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý và vận hành để phát huy hiệu quả, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.