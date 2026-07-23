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Thời sự

Gia Lai: 6 người có công tiêu biểu dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc

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NGUYỄN MUỘI
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(GLO)- Sáng 23-7, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, UBND TP Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng". 

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành, địa phương cùng hơn 310 đại biểu người có công tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, hội nghị có sự hiện diện của 19 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai gồm 6 người có công tiêu biểu tham dự hội nghị. Đó là các ông, bà: Huỳnh Thị Kim Xuyên (SN 1951, phường Quy Nhơn); Nguyễn Văn Liếu (SN 1954, phường Hoài Nhơn Bắc); Lâm Văn Thiết (SN 1954, xã Phù Mỹ Đông); Phạm Đức Tranh (SN 1951, phường Thống Nhất); Đào Bá Phúc (SN 1950, xã Ia Phí); Doãn Thị Sinh (SN 1955, phường Pleiku). 6 người có công tiêu biểu là các thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

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Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động tri ân người có công với cách mạng là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tổ chức thường xuyên, liên tục trong hơn 20 năm qua, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

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