Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 10-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thực hiện các khu tái định cư dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Theo đó, đoạn tuyến qua xã Ia Băng dài 10,16 km, từ Km113+140 đến Km123+300. Đến nay, địa phương đã phê duyệt 81 phương án đền bù, GPMB với diện tích 76,2 ha, tổng kinh phí 366 tỷ đồng; chiều dài đã hoàn thành phương án đạt khoảng 9,65 km, tương đương 95%. Mặt bằng đã bàn giao 9,45 km, đạt 93% tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác GPMB, thực hiện các khu tái định cư của dự án thành phần 3. Ảnh: Hà Duy

Đối với đường gom và khu vực dẫn lên cầu vượt, đã phê duyệt 2 phương án, liên quan 25 hộ dân, với diện tích 2 ha đã được bàn giao. Theo báo cáo, đoạn tuyến qua xã còn 73 hộ chưa hoàn tất GPMB, vướng mắc tập trung tại các thôn Thung Nôm, Châm Prông và Blo.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến giá bồi thường đất. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo bị thu hồi toàn bộ nhà ở, chủ yếu xây dựng trên đất nông nghiệp, không đủ khả năng mua đất tái định cư và xây dựng nhà mới.

Trong khi đó, một số hộ dân trong làng không muốn di chuyển đến khu tái định cư tập trung mà mong muốn được bố trí đất ngay trong làng để ổn định cuộc sống.

Thi công cầu vượt thuộc dự án thành phần 3 (Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku) đoạn qua địa bàn xã Ia Băng. Ảnh: Hà Duy

Trước thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu xã Ia Băng nghiên cứu quỹ đất trống để quy hoạch khu tái định cư ngay trong làng, trước mắt xem xét bố trí khoảng 3-4 lô cho các hộ chưa đồng thuận; đồng thời bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phù hợp.

Hạ tầng đường giao thông, điện, nước phải được tính toán đồng bộ; những vị trí chưa có đường thì làm đường gom.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 15-8 phải phê duyệt phương án và khu tái định cư, vận động người dân di dời trước ngày 20-8; triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ phải di dời.

Các trường hợp thuộc diện cưỡng chế phải hoàn thành trước ngày 30-8. Đối với hộ nghèo khi chuyển đến khu tái định cư, địa phương cần hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.