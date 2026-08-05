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Thời sự

Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 2 xã Phù Mỹ Tây và Phù Mỹ Đông

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XUÂN ĐỊNH
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(GLO)- Ngày 5-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri 2 xã Phù Mỹ Tây và Phù Mỹ Đông.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII; khái quát kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Trong đó, nhấn mạnh việc HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, an sinh xã hội và các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển địa phương.

Đồng thời, đại biểu cũng báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh tại các kỳ tiếp xúc trước.

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Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri. Ảnh: X.Đ

Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri 2 xã Phù Mỹ Tây và Phù Mỹ Đông đã phản ánh nhiều vấn đề còn tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Nhiều ý kiến tập trung vào lĩnh vực đất đai như: xác định đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất tái định cư; xác minh nguồn gốc đất nông nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; việc giao đất, giao rừng để người dân quản lý, bảo vệ và khai thác theo quy định.

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Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Bình Dương

Ngoài ra, cử tri kiến nghị các cấp, ngành sớm khắc phục tình trạng ngập úng tại một số khu dân cư do ảnh hưởng của tuyến cao tốc Bắc - Nam; xem xét bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có nhà ở bị nứt, hư hỏng trong quá trình thi công dự án; đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, giao thông nông thôn, nâng cấp kênh mương phục vụ sản xuất.

Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ người dân vùng thường xuyên bị thiên tai, gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ; nâng cấp các nghĩa trang trên địa bàn; có giải pháp xử lý tình trạng triều cường gây xâm thực tại một số khu dân cư; tháo gỡ những vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến và xem xét chế độ đối với cán bộ không chuyên trách nghỉ việc sau sáp nhập thôn.

Đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải trình, làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị cần thời gian xem xét hoặc vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết và báo cáo kết quả đến cử tri theo quy định.

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Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng dân sinh và cải cách thủ tục hành chính. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Các cấp, ngành cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân; đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

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