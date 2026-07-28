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Lãnh đạo xã Uar tiếp xúc, đối thoại với người dân

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VŨ CHI VŨ CHI

(GLO)- Ngày 28-7, Đảng ủy xã Uar (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2026.

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Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Bảy Thành đã thông báo đến người dân tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã trong 6 tháng đầu năm; đồng thời trả lời các kiến nghị bằng văn bản đã gửi đến hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, người dân trong xã đã có thêm 24 ý kiến, kiến nghị trực tiếp tại hội nghị về hạ tầng giao thông, thủ tục hành chính, tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản…

Trong đó, nhiều ý kiến nêu lên những bất cập, tồn tại ở địa phương như: Sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ giữa văn phòng đăng ký đất đai và UBND xã gây khó khăn trong thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai; tình trạng ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi heo; xe chở cát quá tải tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; tình trạng chậm thu hoạch mía gây thiệt hại cho người dân...

Bên cạnh đó, người dân gửi tới lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương một số kiến nghị như: Cần chỉnh sửa lại sổ đỏ cho các hộ dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; sửa chữa, thay mới hệ thống loa truyền thanh bị hư hỏng; đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi; hỗ trợ lắp wifi tại các nhà văn hóa thôn, làng; hỗ trợ giống cây trồng tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất.

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Người dân nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Vũ Chi

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện cấp ủy, chính quyền xã trả lời thấu đáo ngay tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nay Quyên ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của người dân. Đồng thời, Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo: Ngay sau hội nghị, các ban, ngành của xã cần rà soát, xử lý dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân.

Đối với UBND xã, cần làm việc ngay với từng thôn, buôn để xây dựng lộ trình đầu tư làm đường nội đồng, nội thôn, thông tin công khai đến người dân, không để bà con ý kiến kéo dài tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Về vấn đề ô nhiễm môi trường và khai thác khoáng sản, các ban, ngành cần khẩn trương khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp có biện pháp khắc phục, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.

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