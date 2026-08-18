Gia Lai: Tạm giam shipper biển thủ hơn 141 triệu đồng tiền hàng

(GLO)- Sau khi thu hơn 141 triệu đồng tiền hàng của khách, 1 shipper tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã biển thủ rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Chung Quang Kiệt (SN 2004, trú tại tổ 3, phường Pleiku) về hành vi tham ô tài sản.

Đối tượng Kiệt đã bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Kiệt là nhân viên giao hàng thuộc Công ty TNHH T.P - chi nhánh Tây Nguyên và làm việc tại địa bàn Gia Lai.

Trong quá trình làm việc, Kiệt được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa, thực hiện giao nhận chuyển phát nhanh và trực tiếp thu tiền hộ theo hình thức COD.

Sau khi thu tiền, Kiệt có trách nhiệm đối soát, nộp toàn bộ số tiền đã thu vào tài khoản của công ty theo quy định.

Tuy nhiên, lợi dụng sự quản lý và niềm tin của doanh nghiệp, trong thời gian làm việc, Kiệt đã thu hơn 141 triệu đồng của 124 đơn hàng rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Phát hiện sự việc bất thường, Công ty TNHH T.P - chi nhánh Tây Nguyên đã tố giác hành vi của Kiệt đến Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh).