Xét xử 3 nhân viên bảo vệ rừng nhận hối lộ của lâm tặc

(GLO)- Ngày 29-1, Tòa án nhân dân khu vực 10 - Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng (xã Lơ Pang).

Trước đó, tháng 9-2023, Công an huyện Mang Yang (cũ) tiếp nhận điều tra vụ khai thác lâm sản trái phép tại lô 1 khoảnh 6, lô 1 khoảnh 7, lô 4 khoảnh 9 và lô 1 khoảnh 10, tiểu khu 583 (thuộc địa bàn xã Kon Chiêng).

cac-nhan-vien-bao-ve-rung-nhan-hoi-lo-cua-lam-tac-da-phai-lanh-an-anh-van-binh.jpg
Các nhân viên bảo vệ rừng nhận hối lộ của lâm tặc phải lãnh án. Ảnh: Văn Bình

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: Vị trí rừng bị khai thác trái phép là rừng sản xuất tự nhiên do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng quản lý có 131 cây gỗ rừng. Trong đó có 121 cây gỗ bị khai thác trái phép với tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại là 42,29 m3 và 10 cây gỗ bị bọng, mục nát không xác định được khối lượng gỗ bị thiệt hại.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an phát hiện có sự việc nhận hối lộ của các nhân viên bảo vệ rừng thuộc Công ty để các đối tượng vào phá rừng. Cụ thể, 3 người được giao quản lý bảo vệ khu vực trên là Lê Văn Nhân (SN 1978, trú tại xã Lơ Pang) - Tổ trưởng cùng 2 nhân viên Hồ Sỹ Tiến (SN 1983, trú tại phường Hội Phú) và Ksor Chuit (SN 1986, trú tại xã Phú Thiện).

Trong quá trình được giao bảo vệ rừng, Nhân, Tiến và Chuit 3 lần nhận tổng số tiền 8,9 triệu đồng để các đối tượng Phạm Đình Hùng (SN 1973, trú tại phường Ayun Pa), Siu Chiến (SN 1996, trú tại xã Phú Thiện), Kpă Thoen (SN 1986, trú tại xã Phú Thiện), Lê Tuấn Anh (SN 1984, trú tại phường Pleiku) vào khai thác gỗ trái phép.

Ngoài ra, khoảng tháng 7-2023, lợi dụng chức vụ quyền hạn, Nhân đã trao đổi, thống nhất với Huỳnh Quốc Trung (SN 1981, trú tại xã Pờ Tó) vào khu vực rừng tại tiểu khu 583 do Nhân quản lý để khai thác 2 cây gỗ rừng về làm bộ bàn ghế. Sau đó, Trung đã đem phương tiện vào rừng khai thác 2 cây gỗ với khối lượng 1,423 m3, qua định giá có giá trị hơn 5,1 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 10 - Gia Lai đã tuyên phạt Nhân 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng.

2 nhân viên là Tiến và Chuit đều phải lãnh mỗi người 2 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Trung lãnh 12 tháng tù treo về tội “Tham ô tài sản”; Tuấn Anh, Hùng, Thoen, Chiến lãnh mức án 6-8 tháng tù treo về tội “Đưa hối lộ”.

