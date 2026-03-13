Tuyên truyền pháp luật cho các doanh nghiệp chở đất phục vụ dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Chiều 12-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký cam kết đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp vận tải, tài xế tham gia thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

Tham dự hội nghị có đại diện Sở Xây dựng, Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (chủ đầu tư Dự án), UBND xã Hội Sơn, Hòa Hội, Phù Cát và gần 20 đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thi công Dự án.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thông tin tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Quá trình triển khai Dự án, hoạt động của các xe ben chở vật liệu trên tuyến ĐT 638 qua các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp đã gây phát sinh nhiều bất cập về trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, vấn đề nổi cộm là các tài xế phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, vi phạm các lỗi về quá tải trọng cầu, đường; che phủ bạt không đảm bảo, để rơi vãi vật liệu trên đường. Các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người dân.

Mỗi ngày có 300-400 xe ben chở đất phục vụ dự án sân bay Phù Cát. Ảnh: Nguyễn Chơn

Lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong 3 tháng qua, Phòng CSGT đã xử phạt hàng chục trường hợp xe ben vi phạm với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương cũng chỉ ra các bất cập phát sinh trong hoạt động chở đất phục vụ Dự án, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp vận tải tăng cường giám sát, chấn chỉnh đội ngũ tài xế. Các cơ quan, đơn vị cũng trao đổi, thảo luận, bàn biện pháp tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc trong quá trình chở đất phục vụ dự án nhằm đảm bảo tiến độ Dự án.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT) đã quán triệt, phổ biến một số quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Trong đó, tập trung vào quy định xử phạt các hành vi tài xế chở vật liệu thường mắc phải như cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ quá tải, lấn làn vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định…

Phòng CSGT đề nghị các doanh nghiệp vận tải, tài xế chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến giao thông, đời sống người dân trên các tuyến đường, đặc biệt là ĐT 638. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đảm bảo tiến độ công trình trọng điểm của tỉnh.

Tại chương trình, Phòng CSGT tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải và tài xế tham gia thi công Dự án ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.