Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Nhật (SN 2009) và Mang Đức Tuấn (SN 2006, cùng trú tại xã Tuy Phước) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thanh Nhật và Mang Đức Tuấn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tuy Phước phát hiện trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng tuổi vị thành niên thường tụ tập sử dụng ma túy, gây mất an ninh trật tự.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 0 giờ ngày 6-3, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà Nguyễn Thanh Nhật. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Nhật tàng trữ một gói ma túy. Kết quả test nhanh xác định đối tượng dương tính với chất ma túy.

Từ lời khai của Nhật, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an xã Tuy Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) kiểm tra nơi ở của Mang Đức Tuấn (SN 2006, trú thôn Đại Tín, xã Tuy Phước).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 4 người gồm: Mang Đức Tuấn (chủ nhà), Nguyễn Tấn Thanh (SN 2009, trú phường Quy Nhơn Tây), Nguyễn Thành Huy (SN 2008, trú xã Tuy Phước Tây) và Ngô Ngọc Tuyên (SN 2010, trú phường Quy Nhơn Tây) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 4 đều dương tính với ma túy.

Súng bút, điện thoại và tang vật được thu giữ tại hiện trường.

Tại nơi ở của Mang Đức Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ 5 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Tuấn khai nhận đã mua số ma túy này về để sử dụng.

Đáng chú ý, khi khám xét trên người Nguyễn Thành Huy, lực lượng Công an còn phát hiện một khẩu súng tự chế dạng bút, 4 viên đạn các loại và một nỏ thủy tinh.

Hiện Công an xã Tuy Phước đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và các đối tượng liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.