Gia Lai: Truy tìm đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép chất ma túy

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 5-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định truy tìm người đối với Phạm Tấn Nghĩa (SN 2005, trú tại phường An Bình) liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, Nghĩa là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào năm 2023. Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai (cũ) đã tuyên phạt Nghĩa 2 năm tù về tội danh trên.

co-quan-cong-an-dang-truy-tim-doi-tuong-nghia-lien-quan-den-vu-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-anh-dvcc.jpg
Cơ quan Công an đang truy tìm đối tượng Nghĩa liên quan đến vụ vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Nghĩa trở về địa phương. Trong quá trình điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy vào ngày 14-7-2025 tại làng Tuêk, xã Ia Khươl, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) xác định Nghĩa có liên quan.

Tuy nhiên, hiện Nghĩa không có ở nơi cư trú và không liên lạc được. Do đó, để phục vụ quá trình điều tra vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo truy tìm đối tượng.

Khi tìm thấy Nghĩa, đề nghị người dân thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; liên hệ điều tra viên Nguyễn Đại Hải, số điện thoại 0978.454.946.

