Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sở Nội vụ Gia Lai kết nghĩa với 2 làng ở Ia Khươl

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-1, Sở Nội vụ Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và Công ty Cổ phần Du lịch biển Maia Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với làng Tơ Vơn 2 và Rơ Vai (xã Ia Khươl).

Tham dự lễ kết nghĩa có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Khươl, lãnh đạo 2 doanh nghiệp tham gia kết nghĩa cùng người dân 2 làng.

lanh-dao-so-noi-vu-gia-lai-bi-thu-chi-bo-kiem-thon-truong-lang-to-von-2-va-lanh-dao-cong-ty-tnhh-lam-nghiep-ha-thanh-cung-ky-van-ban-ket-nghia.jpg
Lãnh đạo Sở Nội vụ, Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và Bí thư Chi bộ làng Tơ Vơn 2 ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: N.D

Theo đó, Sở Nội vụ và Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh kết nghĩa với làng Tơ Vơn 2. Làng hiện có 65 gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2025, làng còn 11 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo.

Sở Nội vụ và Công ty Cổ phần Du lịch biển Maia Quy Nhơn kết nghĩa với làng Rơ Vai. Làng hiện có 147 hộ, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như cà phê, cao su, mì, lúa nước. Làng hiện còn 5 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo.

snapedit-1769419418873.jpg
Đại diện Công ty Cổ phần Du lịch biển Maia Quy Nhơn tặng quà cho 5 hộ nghèo làng Rơ Vai. Ảnh: N.D

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký kết giao ước kết nghĩa, với các hoạt động như: hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; giao lưu văn hóa thể thao; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo vào những dịp lễ, Tết và hỗ trợ đột xuất các trường hợp do thiên tai gây ra.

uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-giam-doc-so-noi-vu-gia-lai-trao-tang-qua-cua-so-cho-bi-thu-chi-bo-kiem-thon-truong-lang-to-von-2.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải trao quà cho làng Tơ Vơn 2. Ảnh: N.D

Nhân dịp Tết Bính Ngọ sắp đến, Sở Nội vụ trao tặng mỗi làng một phần quà.

Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh tặng quà cho 11 hộ nghèo (500 nghìn đồng/suất) và 11 hộ cận nghèo của làng Tơ Vơn 2 (300 nghìn đồng/suất).

Công ty Cổ phần Du lịch biển Maia Quy Nhơn tặng quà cho 5 hộ nghèo (500 nghìn đồng/suất) và 15 hộ cận nghèo của làng Rơ Vai (300 nghìn đồng/suất).

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Thời sự - Bình luận

Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ là một dấu mốc tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới, mà còn là đại hội của mệnh lệnh hành động với mục tiêu lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của cán bộ.

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

Chính trị

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Gia Lai tự tin bước vào kỷ nguyên mới

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Gia Lai tự tin bước vào kỷ nguyên mới

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 23-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

Các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

(GLO)- Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung tâm Báo chí Đại hội luôn nhộn nhịp với hàng trăm phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế tích cực tác nghiệp, thông tin liên tục về sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù vậy, theo đánh giá, công tác này còn mang tính bị động.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

null