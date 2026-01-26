Sở Nội vụ Gia Lai kết nghĩa với 2 làng ở Ia Khươl

(GLO)- Ngày 26-1, Sở Nội vụ Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và Công ty Cổ phần Du lịch biển Maia Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với làng Tơ Vơn 2 và Rơ Vai (xã Ia Khươl).

Tham dự lễ kết nghĩa có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Khươl, lãnh đạo 2 doanh nghiệp tham gia kết nghĩa cùng người dân 2 làng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và Bí thư Chi bộ làng Tơ Vơn 2 ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: N.D

Theo đó, Sở Nội vụ và Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh kết nghĩa với làng Tơ Vơn 2. Làng hiện có 65 gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2025, làng còn 11 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo.

Sở Nội vụ và Công ty Cổ phần Du lịch biển Maia Quy Nhơn kết nghĩa với làng Rơ Vai. Làng hiện có 147 hộ, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như cà phê, cao su, mì, lúa nước. Làng hiện còn 5 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo.

Đại diện Công ty Cổ phần Du lịch biển Maia Quy Nhơn tặng quà cho 5 hộ nghèo làng Rơ Vai. Ảnh: N.D

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký kết giao ước kết nghĩa, với các hoạt động như: hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; giao lưu văn hóa thể thao; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo vào những dịp lễ, Tết và hỗ trợ đột xuất các trường hợp do thiên tai gây ra.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải trao quà cho làng Tơ Vơn 2. Ảnh: N.D

Nhân dịp Tết Bính Ngọ sắp đến, Sở Nội vụ trao tặng mỗi làng một phần quà.

Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh tặng quà cho 11 hộ nghèo (500 nghìn đồng/suất) và 11 hộ cận nghèo của làng Tơ Vơn 2 (300 nghìn đồng/suất).

Công ty Cổ phần Du lịch biển Maia Quy Nhơn tặng quà cho 5 hộ nghèo (500 nghìn đồng/suất) và 15 hộ cận nghèo của làng Rơ Vai (300 nghìn đồng/suất).