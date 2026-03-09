(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tuổi trẻ Gia Lai đang triển khai nhiều cách làm sáng tạo; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân và lan tỏa tinh thần tích cực tham gia bầu cử trong cộng đồng.

Đổi mới cách làm

Những ngày đầu tháng 3, không khí tại xã Chư Prông trở nên sôi nổi khi Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Gia Lai hướng về Ngày hội non sông” với chủ đề “Lá phiếu niềm tin - Trách nhiệm tuổi trẻ”.

Tại đây, người tham gia được xem phóng sự về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta, thưởng thức các tiết mục văn nghệ tuyên truyền, theo dõi video hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, tìm hiểu kiến thức về bầu cử thông qua nền tảng Quizizz, đồng thời trực tiếp trải nghiệm mô phỏng khu vực bỏ phiếu. Qua đó, nhiều đoàn viên được tiếp cận một cách đầy đủ và sinh động với các bước thực hiện quyền bầu cử của mình.

Đoàn viên thanh niên được trải nghiệm mô phỏng khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Hoàng Hoài

Anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai - cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của ngày hội bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ địa phương trước, trong và sau ngày bầu cử; thành lập các đội tuyên truyền lưu động, tăng cường phổ biến thông tin đến người dân; phối hợp với tổ bầu cử tại địa phương để rà soát những phần việc thanh niên có thể tham gia, từ đó hỗ trợ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử bảo đảm đúng quy định.

“Chương trình được tổ chức tại một địa phương duy nhất (xã Chư Prông), từ đó làm cơ sở để các đơn vị Đoàn trong toàn tỉnh triển khai những hoạt động tương tự. Ngoài mục đích hướng dẫn người dân nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng hình dung rõ hơn về khu vực bầu cử cũng như các bước thực hiện khi trở thành cử tri; chúng tôi còn mong muốn mỗi bạn trẻ trở thành tuyên truyền viên tích cực cho công tác bầu cử” - anh Việt nhấn mạnh.

Bên cạnh chương trình cấp tỉnh, các tổ chức Đoàn ở cơ sở cũng sớm triển khai các hoạt động liên quan. Từ đầu tháng 3, Đoàn xã Chư Prông đã lồng ghép nội dung liên quan đến bầu cử trong các buổi sinh hoạt chi đoàn và sinh hoạt cộng đồng; tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các video giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Những video ngắn, hình ảnh sinh động giúp thông tin dễ tiếp cận hơn với đoàn viên thanh niên.

Đoàn viên thanh niên xã Chư Prông tham gia thi tìm hiểu về ngày hội non sông. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo Bí thư Đoàn xã Chư Prông Dương Văn Tuấn, việc tận dụng mạng xã hội đang mang lại hiệu quả rõ rệt. “Hiện nay đa số thanh niên đều sử dụng điện thoại thông minh nên việc tiếp cận thông tin qua mạng xã hội rất nhanh. Khi hiểu rõ các quy định về bầu cử, nhiều bạn còn chia sẻ lại cho người thân trong gia đình và bà con xung quanh. Từ đó, thông tin được lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng” - anh Tuấn chia sẻ.

Cùng với đó, nhiều mô hình ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền bầu cử cũng được đẩy mạnh triển khai. Tại phường Quy Nhơn, Đoàn phường đã ra mắt công trình thanh niên “Sổ tay điện tử bầu cử” nhằm hỗ trợ cử tri tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện.

Đoàn phường Quy Nhơn ra mắt “Sổ tay điện tử bầu cử” nhằm hỗ trợ cử tri tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện. Ảnh: D.L

Thông qua việc quét mã QR trên điện thoại thông minh, người dân có thể tra cứu đầy đủ các thông tin cần thiết. Chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn - cho biết: “Trên sổ tay điện tử thể hiện rõ 6 đơn vị bầu cử của phường cùng danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Người dân chỉ cần quét mã QR là có thể tra cứu đầy đủ thông tin về khu vực bỏ phiếu, địa điểm, bản đồ hướng dẫn và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên”.

Đoàn phường Quy Nhơn tích cực hỗ trợ địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: D.L

Nhiều người dân đã đánh giá cao tính tiện ích của mô hình này. Bà Huỳnh Thị Kim Xuyên - khu phố trưởng khu phố 23, phường Quy Nhơn - chia sẻ: “Công trình sổ tay bầu cử điện tử rất bổ ích. Người dân không cần phải đi tìm từng thông tin nữa, chỉ cần mở điện thoại là có thể xem được toàn bộ hệ thống từ danh sách cử tri, ứng cử viên đến địa điểm bỏ phiếu. Nhờ vậy việc tiếp cận thông tin nhanh và thuận tiện hơn”.

“Sổ tay điện tử bầu cử” tích hợp nhiều thông tin tiện ích cho người dân tra cứu. Ảnh: D.L

Tuyên truyền đến từng làng, khu phố

Bên cạnh việc đổi mới hình thức tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn ở Gia Lai còn chú trọng đưa thông tin về bầu cử đến từng khu dân cư để mọi tầng lớp nhân dân đều có thể tiếp cận.

Tại xã Ia Dreh, Đoàn Thanh niên đã tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động. Theo đó, 20 đoàn viên thanh niên đã di chuyển qua 13 thôn, buôn trên địa bàn xã; truyền tải các thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; trách nhiệm lựa chọn đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân… bằng loa phát thanh, cờ và các hình thức cổ động trực quan.

Đoàn xã Ia Dreh đẩy mạnh tuyên truyền lưu động để người dân trên địa bàn nắm bắt. Ảnh: Tỉnh đoàn

Ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế, cách làm này giúp thông tin về bầu cử đến gần hơn với cộng đồng. Tại thôn Hợp Thắng (xã Chư Prông), công tác tuyên truyền cũng được triển khai thường xuyên thông qua các buổi họp thôn và sinh hoạt cộng đồng.

Anh Phan Hoàng Hiệp - Bí thư Chi đoàn thôn Hợp Thắng - cho biết: “Ở cơ sở, chúng tôi thường tổ chức các buổi họp thôn để phổ biến thông tin về bầu cử. Tuy nhiên, tại một số khu vực vùng sâu, việc tiếp cận vẫn còn khó khăn, nhất là khi nhiều thanh niên đi làm ăn xa nên khó tập hợp đầy đủ.

Vì vậy, các chương trình tập huấn, tuyên truyền trực tiếp như vừa qua rất cần thiết, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về các quy định và nâng cao nhận thức khi tham gia bầu cử”.

Anh Phan Hoàng Hiệp (giữa) cùng đoàn viên thanh niên tìm hiểu về các đại biểu trong danh sách bầu cử. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại phường Hoài Nhơn Đông, hoạt động tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức. Mỗi buổi chiều, Đoàn phường cử 15 đoàn viên tuyên truyền lưu động dọc các tuyến đường ở phường.

Đoàn viên thanh niên các đơn vị trên địa bàn còn thường xuyên đăng tải tiết mục nhảy hiện đại “Vũ điệu đi bầu” nhằm cổ vũ tinh thần tham gia bầu cử của người dân, tạo không khí sôi nổi hướng tới ngày hội lớn của đất nước.

Chi đoàn Mầm non Hoài Hương (phường Hoài Nhơn Đông) trình diễn tiết mục “Vũ điệu đi bầu”. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Đoàn phường còn thành lập nhóm tình nguyện hỗ trợ công tác bầu cử trên nền tảng Zalo, thiết kế infographic “Cẩm nang bầu cử” để tóm tắt những thông tin quan trọng một cách ngắn gọn, dễ hiểu và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội...

Chị Hà Thị Ngọc Bích - Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông - cho biết: “Chúng tôi cố gắng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Infographic giúp người dân nắm nhanh các quy định cơ bản, còn các hoạt động văn nghệ, vũ điệu cổ động tạo không khí vui tươi, gần gũi. Qua đó, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong ngày hội bầu cử được lan tỏa mạnh mẽ hơn”.