Gia Lai: Gieo mầm xanh, khởi động Tháng Thanh niên

DƯƠNG LINH

(GLO)- Hưởng ứng Tết Trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2026, ngày 28-2, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động: trồng cây xanh, thực hiện công trình thanh niên, hỗ trợ học sinh khó khăn… thể hiện rõ tinh thần xung kích, hướng về cộng đồng.

Chung tay vun trồng

Xuân về, những chồi non vươn mình đón nắng ấm cũng là lúc tuổi trẻ trong tỉnh tích cực hưởng ứng Tết trồng cây - phong trào do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ năm 1960. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mỗi cây xanh được trồng còn gửi gắm trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, với tương lai phát triển bền vững.

Ngày 28-2, tại Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (phường An Khê), Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

tet-trong-cay-thang-thanh-nien-2026-9.jpg
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Trương Định

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp nhấn mạnh: “Tết trồng cây là hoạt động thường niên với ý nghĩa chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người với tương lai. Chúng tôi mong rằng mỗi cây xanh được trồng hôm nay sẽ được chăm sóc, vun bón để lớn lên, góp phần phủ xanh quê hương”.

Ngay sau lễ phát động, các ĐVTN cùng lãnh đạo địa phương trồng tặng 40 cây giáng hương cho Ban Quản lý Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Trực tiếp góp sức trồng cây tại chương trình, chị Võ Thị Thanh Tâm - Bí thư Đoàn phường An Khê - khẳng định: "Với tinh thần xung kích “Đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”, tôi sẽ thực hiện và vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường; phấn đấu mỗi ĐVTN trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh phát triển tốt, góp phần tạo môi trường xanh, sạch, đẹp”.

tet-trong-cay-thang-thanh-nien-2026-2-17722660627711206960913.jpg
Các đại biểu cùng ĐVTN trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Trương Định

Tết trồng cây năm nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đặt mục tiêu trồng 150.000 cây xanh. Để thêm nhiều cây xanh được gieo trồng tươi tốt, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của các đơn vị trong tỉnh.

Sáng 28-2, tại xã Cát Tiến, Đoàn UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động ra quân Tháng Thanh niên và hoạt động Tết trồng cây năm 2026. Tại chương trình, Đoàn UBND tỉnh đã thực hiện công trình thanh niên trồng 100 cây sao đen tại khuôn viên Trường THCS Cát Tiến. Không khí trồng cây tại đây diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Ai nấy đều hăng hái, làm việc không ngơi tay.

Anh Bùi Lê Khánh - Bí thư Đoàn UBND tỉnh - cho biết: “Chúng tôi chọn trồng cây trong trường học để tạo không gian xanh cho học sinh, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường ngay từ thế hệ trẻ. Khi đoàn viên trực tiếp tham gia trồng và chăm sóc cây, giá trị của phong trào sẽ bền vững hơn, không chỉ là hoạt động hưởng ứng mà trở thành trách nhiệm lâu dài”.

Khởi động Tháng Thanh niên

Cùng với Tết trồng cây, ngày 28-2 cũng đánh dấu lễ ra quân Tháng Thanh niên 2026 với hàng loạt công trình, phần việc hướng về cộng đồng. Điểm nổi bật năm nay là các hoạt động được tổ chức đồng thời ở nhiều địa phương, gắn với nhu cầu thực tế của người dân và thanh thiếu nhi.

tet-trong-cay-thang-thanh-nien-2026-1.jpg
Tỉnh đoàn phát động Tháng thanh niên năm 2026. Ảnh: Trương Định

Tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, Tỉnh đoàn đã tặng 180 suất quà với tổng trị giá 121 triệu đồng cho gia đình chính sách, đoàn viên, thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, thanh niên sắp lên đường nhập ngũ; hỗ trợ 300 suất quà (390 triệu đồng) cho người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn trao 1 sân chơi thiếu nhi, 500 khăn quàng đỏ (50 triệu đồng) cho trường Tiểu học Võ Thị Sáu; phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao 2 công trình “Thắp sáng quê hương” (100 triệu đồng/công trình) cho Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Anh Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi - nhà tài trợ cho 2 công trình nói trên - chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn đồng hành với tuổi trẻ trong những công trình thiết thực, nhất là ở vùng còn khó khăn. Hệ thống chiếu sáng không chỉ giúp người dân đi lại an toàn mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện để địa phương phát triển”.

Tại Trường THCS Cát Tiến, Đoàn UBND tỉnh trao 50 suất quà gồm vở và tiền mặt (hơn 300 nghìn đồng/suất, do Đoàn BIDV Bình Định cùng Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Thích 24h tài trợ) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 2 bộ máy vi tính (6 triệu đồng/máy) cho học sinh vượt khó học giỏi nhằm hỗ trợ điều kiện học tập.

tet-trong-cay-thang-thanh-nien-2026-15.jpg
Tặng quà cho học sinh Trường THCS Cát Tiến có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: D.L

Trần Thị Khánh Giang (lớp 6A4, Trường THCS Cát Tiến) là một trong hai học sinh được nhận máy tính tại chương trình. Sống cùng mẹ và ông bà ngoại, Giang sớm quen với cảnh mẹ đi làm từ sáng đến khuya ở xưởng gỗ, nên chuyện có một chiếc máy tính để học là điều em chưa dám nghĩ tới. Khi chiếc máy được trao tận tay, cả Giang và bà đều lặng đi vì xúc động.

tet-trong-cay-thang-thanh-nien-2026-12.jpg
Giang đang được các anh chị hướng dẫn cách sử dụng chiếc máy tính vừa được tặng. Ảnh: D.L

Giang nói khẽ: “Nhà em không có điều kiện mua máy tính nên với em, đây là món quà rất đáng quý. Có máy rồi, em có thể học tốt hơn nữa để ông bà và mẹ yên tâm”.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động khác cũng được triển khai, như: Tổ chức Hành trình về nguồn tại Đền thờ Nguyễn Trung Trực; Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Cùng em khám phá khoa học”; Chi đoàn Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật về phòng - chống bạo lực học đường cho học sinh.

Ở cơ sở, các hoạt động được triển khai linh hoạt, sát thực tế. Tại Trường THPT Vân Canh (xã Canh Vinh), Đoàn xã Canh Vinh trao 15 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho học sinh vượt khó; ra quân dọn vệ sinh, xóa điểm đen rác thải. Đặc biệt, dịp này, Đoàn xã đã ra mắt Đội hình Thanh niên hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND với 15 thành viên.

tet-trong-cay-thang-thanh-nien-2026-24.jpg
Đoàn xã Canh Vinh ra mắt Đội hình Thanh niên hỗ trợ công tác bầu cử. Ảnh: ĐVCC

“Đội hình thanh niên hỗ trợ bầu cử sẽ thực hiện các nhiệm vụ, như: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; Hướng dẫn cử tri thực hiện quy trình bầu cử tại khu vực bỏ phiếu; Hỗ trợ chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm bầu cử; Tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực bầu cử... Đây là cách để đoàn viên phát huy vai trò xung kích trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương” - chị Hồ Thị Như Sương - Bí thư Đoàn xã Canh Vinh cho biết.

Ngày 28-2, Đoàn phường An Khê tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên lắp đặt 2 bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường trên tuyến đường Trần Hưng Đạo; đồng thời triển khai tổng dọn vệ sinh, xử lý các “điểm đen” rác thải trên địa bàn.

doan-phuong-an-khe-lap-dat-bang-tuyen-truyen-bao-ve-moi-truong-nham-nang-cao-y-thuc-nguoi-dan.jpg
Đoàn phường An Khê lắp đặt bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức người dân. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động thu hút sự tham gia tích cực của 170 ĐVTN với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Các ĐVTN thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, góp phần làm cho tuyến đường thêm xanh - sạch - đẹp, tạo mỹ quan đô thị văn minh.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng phường An Khê ngày càng văn minh, hiện đại.

Thời gian tới, Đoàn phường An Khê sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, phần việc thanh niên gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Minh Chí

null