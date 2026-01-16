Gia Lai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi

Năm 2025, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đổi mới cả về nội dung và hình thức trên nhiều lĩnh vực. Toàn tỉnh đã tặng gần 20.000 suất quà cho thanh thiếu nhi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Các cấp bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các cấp bộ Đoàn vận động, trao tặng 6.526 suất quà; hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho 35 hộ gia đình; trao 160 suất học bổng và 200 phần quà cho thiếu nhi với tổng trị giá 5,224 tỷ đồng trong mùa bão lũ. Đồng thời, tổ chức 563 hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số tại các xã, phường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.L

Bên cạnh đó, các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, rèn luyện được triển khai hiệu quả thông qua các chương trình như: “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm… Qua đó, vận động và trao 3.869 suất học bổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh.

Đối với công tác Đội, Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Tình nguyện quốc gia trao tặng 2 “Phòng tin học cho em” với tổng trị giá 140 triệu đồng; phối hợp tổ chức 3 chương trình “Học kỳ trong quân đội”, 2 chương trình “Đêm hội trăng rằm”; tuyên dương 400 Cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Các cấp bộ Đoàn, Đội cũng đã tặng 900 suất quà và học bổng với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng cho thiếu nhi, đội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025. Ảnh: D.L

Năm 2026, với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”, Tỉnh đoàn Gia Lai đề ra 16 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, phấn đấu mỗi Đoàn cấp xã và đơn vị trực thuộc có ít nhất 2 công trình hoặc phần việc tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ít nhất 80% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số do Đoàn, Hội, Đội tổ chức; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.L

Hội nghị cũng thống nhất một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh trong năm 2026 như: Chương trình Tết biên cương; “Mùa xuân cho em”; “Mừng Đảng, mừng xuân”; lễ phát động và ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Hành trình “Em yêu khoa học công nghệ”; Liên hoan “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên; Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, các cơ sở Đoàn trực thuộc ký kết biên bản kết nghĩa với các xã biên giới. Tỉnh đoàn Gia Lai trao cờ thi đua cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc; trao bằng khen cho 26 tập thể và 41 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc ký kết biên bản kết nghĩa với các xã biên giới. Ảnh: D.L

Trao Cờ thi đua cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2025. Ảnh: D.L

Trao bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025. Ảnh: D.L