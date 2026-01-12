Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

Phải xây dựng bằng được hệ thống dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chiều 12-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Chí Dũng và Phạm Thị Thanh Trà.

phien-hop-lan-thu-nhat-ban-chi-dao-quoc-gia-ve-du-lieu-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Điểm cầu tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

phien-hop-lan-thu-nhat-ban-chi-dao-quoc-gia-ve-du-lieu-3.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: D.L

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành đã báo cáo, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng và tích hợp dữ liệu đối với 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, 105 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 71/NQ-CP; thực hiện việc tích hợp vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh theo công văn số 5721/BKHCN-CĐSQG... Đồng thời, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu nhấn mạnh đây là phiên họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tầm nhìn và hành động trong xây dựng, phát triển và khai thác hiệu quả dữ liệu quốc gia.

Theo Thủ tướng, dữ liệu là nền tảng cốt lõi của trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và các động lực tăng trưởng mới. Không có cơ sở dữ liệu thì không thể phát triển trí tuệ nhân tạo; có dữ liệu nhưng thiếu kết nối, chia sẻ thì không tạo ra giá trị. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu của mình, đồng thời bảo đảm kết nối, liên thông và dùng chung. Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, Việt Nam cần đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua phát triển dữ liệu đã đạt một số kết quả tích cực, song vẫn còn một số hạn chế: thể chế, hành lang pháp lý chưa theo kịp thực tiễn; dữ liệu chưa được chuẩn hóa, thiếu kết nối, chia sẻ thực chất; hạ tầng trung tâm dữ liệu, nhân lực chất lượng cao và bảo đảm an toàn, an ninh mạng chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ thực tiễn đó, cần tập trung khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, mỗi nơi một công nghệ; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn thống nhất; đẩy mạnh liên thông, chia sẻ dữ liệu; phát triển thị trường dữ liệu gắn với kiểm soát rủi ro; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

phien-hop-lan-thu-nhat-ban-chi-dao-quoc-gia-ve-du-lieu-4.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: Phải xây dựng bằng được hệ thống dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung; phá bỏ các rào cản về kết nối, chia sẻ; cân bằng hài hòa giữa mở dữ liệu với bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh quốc gia; chấm dứt tình trạng mạnh ai nấy làm, mỗi nơi một công nghệ; cần hình thành và phát triển thị trường dữ liệu, biết cách định giá dữ liệu một cách khoa học, đúng giá trị; phải có mô hình vận hành sàn dữ liệu để vừa phát triển, vừa kiểm soát được rủi ro.

Ngoài ra, cần hoạch định chiến lược xây dựng và phát triển trí tuệ nhân tạo tự chủ, gắn với bản sắc và tri thức Việt Nam; tập hợp và khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu tiếng Việt trên các lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, địa lý, pháp luật… nhằm phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo phục vụ người Việt và do người Việt làm chủ. Đồng thời, cần sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hạ tầng tính toán, nguồn năng lượng cho các trung tâm dữ liệu.

