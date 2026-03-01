Gia Lai: Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

(GLO)- 7 chỉ tiêu liên quan đến “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022) vừa được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2026.

Cụ thể, các chỉ tiêu được giao gồm: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; Tỷ lệ thanh toán trực tuyến; Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin số hóa; Tỷ lệ cấp kết quả điện tử; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến; Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp thanh toán trực tuyến có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến.

Nhân viên Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân đăng ký khám bệnh qua kiosk y tế thông minh. Ảnh: Thảo Khuy

Đáng chú ý, chỉ tiêu giao cho 13 sở, ban của tỉnh và UBND các xã, phường đối với tỷ lệ cấp kết quả điện tử, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp thanh toán trực tuyến có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến đều ở mức 100%.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh tại hội nghị giao ban kinh tế - xã hội định kỳ hằng tháng; công khai tình hình, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bạn đọc có thể xem chi tiết bảng chỉ tiêu tại đây.