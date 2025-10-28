Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai xếp thứ 8 cả nước về phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 10

(GLO)- Theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong tháng 10-2025, tỉnh Gia Lai xếp vị trí thứ 8/34 tỉnh, thành phố về bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công.

Trong đó, chỉ số công khai, minh bạch đạt 18/18 điểm; tiến độ giải quyết đạt 18,3/20 điểm; dịch vụ trực tuyến đạt 8,1/12 điểm; thanh toán trực tuyến đạt 7,5/10 điểm; mức độ hài lòng đạt 18/18 điểm và số hóa hồ sơ đạt 17,1/22 điểm.

Hỗ trợ người dân thực hiện các bước tại KIOS TTHC thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: An Khang

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC trong tháng 10-2025 trên địa bàn tỉnh vừa gửi Văn phòng Chính phủ cho thấy, từ ngày 21-9 đến 20-10, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 139.506 hồ sơ, gồm: 115.865 hồ sơ tiếp nhận mới (trực tuyến 107.152 hồ sơ, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích 8.713 hồ sơ); 23.641 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua.

Trong đó, số lượng hồ sơ đã giải quyết là 113.295 (109.447 hồ sơ giải quyết trước/đúng hạn và 3.848 hồ sơ giải quyết trễ hạn); số lượng hồ sơ đang giải quyết là 26.068 (19.972 hồ sơ còn trong hạn và 4.104 hồ sơ quá hạn).

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 20 quyết định công bố danh mục 201 TTHC gồm: 14 TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung 172 TTHC; bãi bỏ 15 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành. Đồng thời, ban hành 17 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 148 TTHC trên địa bàn tỉnh và đã thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành văn bản đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện “Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị” để kịp thời hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho địa phương cấp xã trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Kết quả, trong tháng 10, Hệ thống phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tiếp nhận 412 phản ánh, kiến nghị; đã xử lý và công khai đúng hạn 267 phản ánh, kiến nghị; đang xử lý 145 phản ánh, kiến nghị; không có phản ánh, kiến nghị trễ hạn/quá hạn.

