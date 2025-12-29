Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam chuyển địa điểm làm việc mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐẶNG VIỆT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-12, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) chính thức chuyển địa điểm làm việc từ trụ sở cũ tại số 127 Hai Bà Trưng sang trụ sở mới tại số 146 Cần Vương.

Theo đó, kể từ thời điểm này, toàn bộ việc tiếp nhận hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân sẽ được thực hiện tại trụ sở mới. Đồng thời, các hồ sơ đã tiếp nhận trước đó tại địa điểm cũ nhưng có thời gian hẹn trả kết quả từ ngày 29-12 trở đi sẽ được bàn giao và trả kết quả tại địa chỉ mới, bảo đảm liên tục, không làm phát sinh thủ tục cho người dân.

can-bo-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-phuong-quy-nhon-nam-huong-dan-nguoi-dan-doanh-nghiep-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tai-tru-so-moi.jpg
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại trụ sở mới. Ảnh: Đ.V

Theo bà Tạ Thị Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch UBND phường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam, việc di dời Trung tâm Phục vụ hành chính công về trụ sở mới là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, không gian làm việc cũng như nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của người dân.

Trụ sở mới có vị trí thuận lợi, đồng bộ hơn, giúp cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; đồng thời tạo môi trường giao dịch văn minh, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Tại trụ sở mới, các khu vực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, hướng dẫn thủ tục hành chính được bố trí khoa học, dễ nhận diện; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân theo hướng nhanh gọn - minh bạch - thân thiện.

Ghi nhận trong ngày đầu chuyển địa điểm, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình và tin tưởng việc bố trí trụ sở mới khang trang, dễ tiếp cận sẽ góp phần giảm thời gian chờ đợi, tạo tâm lý thoải mái khi giải quyết công việc hành chính.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đăng cai vòng loại Race to Legends trong Vietnam Legends Festival 2026.

Gia Lai dự kiến đăng cai tổ chức vòng loại Race to Legends

Thời sự

(GLO)- Chiều 26-12, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Gia Bảo - Chủ tịch Công ty Cổ phần The Golf House liên quan đến việc tổ chức vòng loại Race to Legends trong khuôn khổ chuỗi sự kiện golf quốc tế Vietnam Legends Festival 2026 tại tỉnh Gia Lai.

Chống khai thác IUU: Tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Chống khai thác IUU: Tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Thời sự

(GLO)- Tại phiên họp lần thứ 27 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vào tối 23-12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm để chống khai thác IUU hiệu quả.

Gia Lai tiếp nhận 4,27 tỷ đồng viện trợ của Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Gia Lai tiếp nhận 4,27 tỷ đồng viện trợ của Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ người dân vùng thiên tai

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-12, tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, Tổ chức CRS tại Việt Nam tổ chức lễ trao tượng trưng viện trợ của Chính phủ Hoa Kỳ cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp xã giao Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Champasak.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp xã giao Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Champasak

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-12, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp xã giao Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Champasak (Lào) nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai.

null