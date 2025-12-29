Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam chuyển địa điểm làm việc mới

(GLO)- Ngày 29-12, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) chính thức chuyển địa điểm làm việc từ trụ sở cũ tại số 127 Hai Bà Trưng sang trụ sở mới tại số 146 Cần Vương.

Theo đó, kể từ thời điểm này, toàn bộ việc tiếp nhận hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân sẽ được thực hiện tại trụ sở mới. Đồng thời, các hồ sơ đã tiếp nhận trước đó tại địa điểm cũ nhưng có thời gian hẹn trả kết quả từ ngày 29-12 trở đi sẽ được bàn giao và trả kết quả tại địa chỉ mới, bảo đảm liên tục, không làm phát sinh thủ tục cho người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại trụ sở mới. Ảnh: Đ.V

Theo bà Tạ Thị Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch UBND phường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam, việc di dời Trung tâm Phục vụ hành chính công về trụ sở mới là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, không gian làm việc cũng như nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của người dân.

Trụ sở mới có vị trí thuận lợi, đồng bộ hơn, giúp cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; đồng thời tạo môi trường giao dịch văn minh, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Tại trụ sở mới, các khu vực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, hướng dẫn thủ tục hành chính được bố trí khoa học, dễ nhận diện; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân theo hướng nhanh gọn - minh bạch - thân thiện.

Ghi nhận trong ngày đầu chuyển địa điểm, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình và tin tưởng việc bố trí trụ sở mới khang trang, dễ tiếp cận sẽ góp phần giảm thời gian chờ đợi, tạo tâm lý thoải mái khi giải quyết công việc hành chính.