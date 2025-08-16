Xây dựng Quy Nhơn Nam trở thành trung tâm AI

(GLO)- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, trở thành trung tâm khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo của tỉnh là một trong những khâu đột phá được Đảng bộ phường Quy Nhơn Nam đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Phường Quy Nhơn Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp 4 phường thuộc TP Quy Nhơn (cũ): Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung, Ghềnh Ráng; có tổng diện tích tự nhiên 36,36 km2, quy mô dân số 73.296 người. Đảng bộ phường có 71 chi bộ, tổ chức đảng với 4.985 đảng viên.

Diện mạo đô thị bên bờ biển của phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Dũng Nhân

Năng động, hiệu lực, hiệu quả

Thời gian qua, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân phường Quy Nhơn Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác.

Trong đó, đáng chú ý là kinh tế tiếp tục phát triển; công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị được quan tâm; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tổng thu ngân sách phường giai đoạn 2021 - 2025 ước thực hiện gần 860 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2024 còn 0% (giảm 21/21 hộ nghèo). Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng trên địa bàn phường; hình thành mới các chung cư cao tầng, các khu dân cư, nhà ở xã hội góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân…

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, hoạt động ổn định sau sáp nhập. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị phường được sắp xếp, củng cố, kiện toàn, tinh gọn, nhanh chóng đi vào hoạt động phát huy hiệu lực, hiệu quả. Điển hình, phường Quy Nhơn Nam ghi dấu ấn với việc tổ chức gặp mặt các tổ chức, DN, nhà đầu tư trên địa bàn vào ngày 11.7.

Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam chủ trì buổi gặp mặt các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Ảnh: Minh Ngọc

Trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam hiện có hơn 1.500 DN hoạt động ổn định. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Bích Hoa khẳng định: “Sức khỏe” của DN chính là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Chúng tôi luôn sẵn sàng và sẽ tiếp tục nỗ lực tạo môi trường, điều kiện tốt nhất cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ hợp pháp trên địa bàn.

Một trong những biểu hiện của tinh thần đó là hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Tính từ ngày 1.7 - 12.8, phường Quy Nhơn Nam đã tiếp nhận 2.553 hồ sơ thủ tục hành chính, xếp thứ 4/135 phường, xã (đứng sau phường Pleiku, phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước). Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, phường Quy Nhơn Nam xếp thứ 28/135 phường, xã.

Hướng đến văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Quy Nhơn Nam xác định mục tiêu chung là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên để phát triển KT-XH nhanh và bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội; tăng cường chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển phường Quy Nhơn Nam theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc và trở thành trung tâm du lịch, giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), trí tuệ nhân tạo (AI) của tỉnh.

Hoạt động trải nghiệm của du khách tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo. Ảnh: Mai Lâm

Theo Bí thư Đảng ủy phường Đặng Mạnh Cường, để thực hiện thành công mục tiêu đó, Đảng bộ xác định cần thực hiện hiệu quả từng nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, tập trung phát triển KT-XH nhanh và bền vững, chú trọng các ngành dịch vụ - du lịch biển, giáo dục - đào tạo chất lượng cao; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển đô thị văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ phường Quy Nhơn Nam trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 12%. - Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 90 - 100 triệu đồng. - Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 340,3 tỷ đồng. - Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2025-2030 đạt 1.648 triệu USD. - Phát triển thêm 8 sản phẩm OCOP 3 sao, 2 sản phẩm OCOP 4 sao trở lên. - Trong nhiệm kỳ thu hút 5 dự án mới. - Duy trì và giữ vững không còn hộ nghèo; phấn đấu xóa hộ cận nghèo. - Phường đạt chuẩn văn minh đô thị. - Tổng lượt khách du lịch giai đoạn 2025 - 2030 đạt trên 10 triệu lượt khách; thời gian lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 2,5 ngày/khách. - Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên. - Hằng năm, có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh đó là chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, chất lượng giáo dục, y tế; phát triển nguồn nhân lực, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Mặt khác, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, phục vụ, nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả công vụ và sự hài lòng của người dân, DN.

Ngoài ra, cần giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Đảng bộ phường cũng xác định 4 khâu đột phá, tạo động lực cho phát triển.

Thứ nhất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thứ hai, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với thương mại, dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, trở thành trung tâm KHCN, AI của tỉnh.

Thứ tư, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Duy Tuấn, để xây dựng Quy Nhơn Nam trở thành trung tâm KHCN, trí tuệ nhân tạo của tỉnh, giải pháp trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Tập trung thực hiện các chính sách, chương trình nghiên cứu, ứng dụng KHCN, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo; phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phát triển và phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software...

“Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp thực hiện các chương trình, dự án, giải pháp để góp phần xây dựng tỉnh trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn của các DN khoa học, công nghệ, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, trung tâm về KHCN và đổi mới sáng tạo của cả nước”, đồng chí Nguyễn Duy Tuấn khẳng định.