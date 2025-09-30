Bảo tàng Pleiku triển lãm chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Hình thành và phát triển”

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), từ ngày 1 đến 30-10, Bảo tàng Pleiku sẽ tổ chức triển lãm với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Hình thành và phát triển”.

Khoảng 200 tư liệu, hình ảnh sẽ được trưng bày tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku với bố cục gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Gia Lai; Những thành tựu mà Nhân dân Gia Lai đạt được dưới dự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm. Ảnh: ĐVCC

Triển lãm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh; việc vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình cụ thể của địa phương. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.