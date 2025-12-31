(GLO)- Sáng 31-12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 335 đại biểu. Cần củng cố và phát triển các tổ hợp tác đa dạng trong các lĩnh vực, ở mọi địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh thành lập mới 353 HTX, tăng 108 HTX so với giai đoạn 2016-2020. Toàn tỉnh có 2 liên minh HTX với 9 HTX thành viên. Tổng số vốn điều lệ của các HTX là 1.513 tỷ đồng với 300.628 thành viên. Các HTX đã giải quyết việc làm cho 7.229 lao động tại địa phương.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 172 HTX thực hiện tiêu thụ, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đạt 33,9%. Cùng với đó, địa phương hiện có 86 HTX, tổ hợp tác sở hữu 214 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; 79 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Liên minh HTX tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả ấy đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế tập thể, HTX nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, việc phát triển kinh tế tập thể cần củng cố và phát triển các tổ hợp tác đa dạng trong các lĩnh vực, ở mọi địa bàn có khả năng và điều kiện. Liên minh HTX tỉnh cần hướng dẫn các tổ hợp tác đăng ký hoạt động với UBND cấp xã, tạo điều kiện để các tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, có định hướng phát triển lâu dài thành HTX. Tập trung rà soát, đánh giá, có giải pháp củng cố các HTX yếu kém; tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện cho việc thành lập các HTX mới ở mọi ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển HTX, lồng ghép với chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để hình thành một số mô hình HTX điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu Liên minh HTX tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền các quan điểm, nghị quyết của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, về vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ra mắt Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nhật Trường

Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ HTX gồm 11 đồng chí. Đồng chí Ngô Thanh Lý giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Gia Lai khóa I.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí.