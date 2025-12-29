Gia Lai: Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

(GLO)- Năm 2025, hoạt động xúc tiến thương mại của Gia Lai có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ các chương trình hội chợ truyền thống đến phát triển trên không gian số năng động, linh hoạt. Cách làm này giúp sản phẩm địa phương vượt khỏi ranh giới địa lý để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Đa dạng hoạt động xúc tiến thương mại

Trong bức tranh chung ấy, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) phát huy tốt vai trò là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp tổ chức và tham gia hàng loạt chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) có quy mô lớn, trải rộng từ Tây Nguyên đến đồng bằng sông Hồng, từ thị trường nội địa đến các nước Lào, Trung Quốc…

Không chỉ mang hàng hóa ra ngoài tỉnh giới thiệu, quảng bá, Gia Lai còn chủ động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh ngay tại địa phương. Đồng thời, lồng ghép hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP trong các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh.

Cách làm này vừa giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, vừa gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và đối tác ngay tại sân nhà.

Thông qua các chương trình XTTM giúp nhà sản xuất nhận thức rõ hơn yêu cầu của thị trường, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Vũ Thảo

Song song với đó, các chương trình kết nối cung - cầu, kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm như: Hội nghị kết nối giao thương xúc tiến xuất khẩu hàng hóa với doanh nghiệp nước ngoài tại tỉnh Gia Lai; Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc - tỉnh Gia Lai năm 2025; phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh năm 2025; Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9; Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025 tại phường Quy Nhơn…

Điểm nhấn trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là kết quả ấn tượng trong việc tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN Trung Quốc lần thứ 22 (CAEXPO 2025) tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là bước đi quan trọng giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận khách hàng quốc tế để nâng cao năng lực hội nhập và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng biên giới, phiên chợ, hội chợ giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào DTTS tiếp tục được duy trì hiệu quả.

Cùng với XTTM truyền thống, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại còn hỗ trợ các chủ thể OCOP xây dựng gian hàng, đăng bán sản phẩm, từng bước làm quen với môi trường kinh doanh số.

Cùng với XTTM truyền thống, các chủ thể OCOP còn được hỗ trợ livestream bán hàng trên nền tảng TikTok Shop. Ảnh: Vũ Thảo

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM - cho biết: Năm 2025 đánh dấu bước chuyển rõ nét của hoạt động XTTM khi các chương trình được phân tầng cụ thể theo đối tượng và thị trường mục tiêu, từ khu vực nông thôn, miền núi đến đô thị; từ thị trường nội địa đến quốc tế.

Cách tiếp cận này giúp hoạt động XTTM đi vào chiều sâu, sát thực tế và đúng nhu cầu của từng nhóm chủ thể. Thông qua các hoạt động được thiết kế phù hợp đã hỗ trợ nhà sản xuất tiếp cận trực tiếp nhu cầu người tiêu dùng, tiêu chuẩn của hệ thống phân phối, yêu cầu về chất lượng, mẫu mã và khả năng cung ứng.

“Giá trị mang lại từ các chương trình XTTM không chỉ là đơn hàng, mà còn là mạng lưới đối tác, kênh phân phối và những phản hồi trực diện từ thị trường, làm cơ sở để các nhà sản xuất điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh một cách chủ động, bài bản hơn, từng bước mở rộng thị trường” - bà Thu nhấn mạnh.

Hỗ trợ chủ thể sản xuất tìm hướng đi phù hợp

Quá trình tham gia XTTM còn giúp doanh nghiệp nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu và lộ trình phát triển. Bà Đoàn Thị Thúy - đại diện Công ty TNHH Phước Hỷ Gia Lai (xã Biển Hồ) cho biết: Doanh nghiệp đang đẩy mạnh hoạt động trên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, TikTok Shop… với kỳ vọng mở ra một không gian thị trường hoàn toàn mới cho sản phẩm mật ong của Gia Lai.

“Khi tiếp cận khách hàng, đối tác tiềm năng, tôi nhận ra rằng XTTM không chỉ đơn thuần là bán được hàng, mà còn giúp doanh nghiệp nhận thức rõ hơn yêu cầu của thị trường, từ việc chuẩn hóa sản phẩm, làm nhãn mác, bao bì đến xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho từng dòng sản phẩm mật ong. Hay nói cách khác đó là động lực để các nhà sản xuất làm sản phẩm bài bản, chuyên nghiệp hơn” - bà Thúy nhìn nhận.

Còn bà Nguyễn Thị Diễm Kiều - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bò khô Huy Vũ (xã Đak Đoa) chia sẻ: “Nếu trước đây tham gia hội chợ chủ yếu để quảng bá thương hiệu và bán lẻ trực tiếp thì nay thông qua các chương trình XTTM, doanh nghiệp đã tiếp cận được nhiều nhà phân phối, đối tác quốc tế và hiểu rõ hơn thị hiếu người tiêu dùng”.

Theo bà Kiều, tại Hội chợ Thương mại Asean - Trung Quốc lần thứ 22 diễn ra vào tháng 9 vừa qua, Công ty đã tiếp cận trên 100 khách hàng tìm hiểu về sản phẩm. Trong đó, có 10 khách hàng là chuỗi cửa hàng lớn tại Trung Quốc; 5 khách hàng tiềm năng phát triển ký kết hợp đồng, có nhu cầu nhập khẩu số lượng lớn. Kết quả này đã mở ra cơ hội cho sản phẩm của công ty vươn ra thị trường lớn.

XTTM khi được tổ chức theo hướng linh hoạt, kết hợp truyền thống và online đã thực sự giúp các chủ thể sản xuất tự tin hơn trong việc xác định thị trường mục tiêu, từng bước chuyển từ đi tìm đầu ra sang chủ động chọn thị trường để đi.

Liên quan vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Công ty TNHH Dược thảo LiLa (phường An Bình) cho rằng: Nhờ các chương trình hỗ trợ đào tạo, kết nối online, sản phẩm thảo dược địa phương được kể câu chuyện rõ ràng hơn về vùng nguyên liệu và quy trình chế biến; qua đó, tiếp cận nhóm khách hàng quan tâm đến sức khỏe, tiêu dùng xanh.

“Trước đây, chúng tôi chỉ quen mang hàng đi trưng bày, giờ thì học cách xây dựng thương hiệu dài hơi trên môi trường số” - bà Trang nói.

Sản phẩm thảo dược của Công ty TNHH Dược thảo LiLa (phường An Bình) tham gia quảng bá tại Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2025 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

Về định hướng năm 2026, bà Nguyễn Thị Bích Thu cho biết, kế hoạch XTTM của Gia Lai tiếp tục thể hiện tư duy chủ động, dài hơi.

Trọng tâm là kết hợp hài hòa giữa XTTM truyền thống và hiện đại, gắn với thương mại điện tử, kinh tế số nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức 1 đoàn giao dịch thương mại tại châu Á (dự kiến là Nhật Bản); tham gia 2 hội chợ quốc tế trong khu vực.

Ở thị trường trong nước, Gia Lai tiếp tục tổ chức hội chợ triển lãm tại địa phương; tham gia các hội chợ lớn tại các tỉnh, thành; tổ chức các đoàn doanh nghiệp kết nối giao thương, khảo sát thị trường; đồng thời đẩy mạnh chương trình đưa hàng Việt về miền núi.

Một điểm mới đáng chú ý là kế hoạch tổ chức Gia Lai Coffee Festival - sự kiện được kỳ vọng không chỉ quảng bá cà phê Gia Lai mà còn góp phần xây dựng thương hiệu địa phương gắn với văn hóa, du lịch và trải nghiệm.

“Để hoạt động XTTM ngày càng đạt kết quả tốt, Trung tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, các hiệp hội ngành hàng; chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, dự báo xu hướng tiêu dùng để tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn hình thức XTTM phù hợp, hiệu quả.

Việc tổ chức các hoạt động XTTM theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến được xác định là hướng đi lâu dài, giúp doanh nghiệp linh hoạt thích ứng với biến động thị trường” - bà Thu thông tin.