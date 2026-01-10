Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai đề nghị phân hạng OCOP 5 sao đối với 5 sản phẩm

TRỌNG LỢI
(GLO)- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các chủ thể và ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 5 sản phẩm đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao.

Theo đó, các sản phẩm gồm: Cà phê hòa tan nguyên chất Đen Già Làng; Cà phê túi lọc Già Làng; Cà phê nguyên chất uống liền - tinh cà phê nguyên chất của Công ty TNHH BaKa; Hạt điều rang củi Hải Bình và Hạt điều tỏi ớt của Công ty cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai.

gia-lai-de-nghi-phan-hang-ocop-5-sao-doi-voi-5-san-pham.jpg
Hạt điều tỏi ớt của Công ty cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai đang được đề nghị phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao. Ảnh: Trọng Lợi

Tính đến ngày 10-1, tỉnh Gia Lai có 1.018 sản phẩm OCOP còn hiệu lực; trong đó có 884 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 127 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 7 sản phẩm đạt hạng 5 sao.

Các sản phẩm OCOP được phát triển bởi 519 chủ thể, trong đó có 87 hợp tác xã, 84 doanh nghiệp, 343 cơ sở sản xuất và 5 chủ thể là hội nông dân, làng nghề, tổ hợp tác hoặc ban quản lý.

