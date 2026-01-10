Gia Lai đề nghị phân hạng OCOP 5 sao đối với 5 sản phẩm

(GLO)- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các chủ thể và ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 5 sản phẩm đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao.

Theo đó, các sản phẩm gồm: Cà phê hòa tan nguyên chất Đen Già Làng; Cà phê túi lọc Già Làng; Cà phê nguyên chất uống liền - tinh cà phê nguyên chất của Công ty TNHH BaKa; Hạt điều rang củi Hải Bình và Hạt điều tỏi ớt của Công ty cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai.

Hạt điều tỏi ớt của Công ty cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai đang được đề nghị phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao. Ảnh: Trọng Lợi

Tính đến ngày 10-1, tỉnh Gia Lai có 1.018 sản phẩm OCOP còn hiệu lực; trong đó có 884 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 127 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 7 sản phẩm đạt hạng 5 sao.

Các sản phẩm OCOP được phát triển bởi 519 chủ thể, trong đó có 87 hợp tác xã, 84 doanh nghiệp, 343 cơ sở sản xuất và 5 chủ thể là hội nông dân, làng nghề, tổ hợp tác hoặc ban quản lý.